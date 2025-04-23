Мирна лілія, чи, як ще називають рослину, жіноче щастя – це надзвичайно поширена у квартирах квітка. Ось тільки змусити зацвісти її іноді – це те ще завдання, повідомляє 24 Канал. На щастя, підживлення може стимулювати рослину до цього.

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Чим підживити спатифілум?

Для того, аби заохотити мирну лілію до цвітіння, важливо дотримуватися умов її освітлення та поливу. Важливо її й підгодовувати – хоч чимало квітникарів і забувають про цей важливий крок. Дуже хорошим підживленням може стати бананова шкірка – це копійчане, але надзвичайно ефективне добриво, що можна виготовити вдома без особливих проблем.

Плоди містять багато калію, і якщо він потрапить у ґрунт, це допоможе рослині розвиватися та процвітати. Загальне правило полягає в тому, аби підживлювати рослини 2 – 3 рази навесні та влітку та скоротити підживлення до одного на сезон восени та взимку.



Спатифілум потрібно підживлювати / Фото Pexels

Для того, щоб приготувати бананове добриво, потрібно нарізати шкірку банана невеликими шматочками та на тиждень залишити у воді. Час від часу воду потрібно перемішувати, аби шкірка краще розм'якшувалася та вивільнила усі поживні речовини.

До речі, підживлення потрібно не тільки для спатифілума. Раніше ми вже розповідали, чим підживити заміокулькас, аби він випускав більше листя.

Після цього бананову воду потрібно розвести з 5 частинами води та полити цим розчином спатифілум. Робіть це щотижня в період, коли рослина цвіте, а ось у зимові місяці добривом краще не зловживати. Спатифілум поливати у холодну пору року взагалі потрібно обережно: завжди перед поливом перевіряйте, чи верхній шар ґрунту сухий.

Та є ще один копійчаний інгредієнт, що може змусити спатифілум швидко зацвісти. Візьміть чайну ложку меленої кориці та розчиніть у одному літрі води та полийте спатифілум під корінь. Поживний розчин варто вносити курсом, аби підживити спатифілум як слід: поливайте кожного тижня протягом місяця.