Практично будь-яка рослина рано чи пізно потребує підживлення, і заміокулькас – зовсім не виняток. Він потребує добрив для розвитку коренів, пагонів та міцного зеленого листя, повідомляє 24 Канал.

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Чому заміокулькас не росте?

Якщо ви помітили, що ваша кімнатна рослина вже досить довго не викидає нові пагони, на це може бути кілька різних причин, і кожну з них потрібно розглянути, аби виявити саме ту, що заважає вашій рослині. Ось кілька основних:

порушення температурного режиму;

неправильний розмір горщика;

дефіцит азоту;

надмірний полив.



Заміокулькас потребує підживлень / Фото Pexels

Чим можна підживити заміокулькас?

З другої половини весни та до осені заміокулькас слід підгодовувати кілька разів на місяць мінеральними чи органічними добривами. Зазвичай для цього використовують добрива для кактусів чи сукулентів. А ось взимку про підживлення краще забути зовсім, або ж проводити їх у мінімальній кількості – в цей час рослина перебуває у стані спокою.

До речі, заміокулькас – це не єдина проста у догляді рослина. Раніше ми вже розповідали про кілька кімнатних рослин, що будуть рости у домі десятиліттями.

Перед тим, як застосовувати добрива, потрібно уважно прочитати інструкцію: зважайте, що деякі з них потрібно вносити в ґрунт, а інші призначені для обприскування листя. Удобрювати заміокулькас можна і засобами, приготовленими вдома. Ось кілька найбільш популярних: