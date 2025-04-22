Практически любое растение рано или поздно нуждается в подкормке, и замиокулькас – совсем не исключение. Он нуждается в удобрениях для развития корней, побегов и крепких зеленых листьев, сообщает 24 Канал.
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Почему замиокулькас не растет?
Если вы заметили, что ваше комнатное растение уже достаточно долго не выбрасывает новые побеги, на это может быть несколько различных причин, и каждую из них нужно рассмотреть, чтобы выявить именно ту, что мешает вашему растению. Вот несколько основных:
- нарушение температурного режима;
- неправильный размер горшка;
- дефицит азота;
- чрезмерный полив.
Замиокулькас нуждается в подкормках / Фото Pexels
Чем можно подкормить замиокулькас?
Со второй половины весны и до осени замиокулькас следует подкармливать несколько раз в месяц минеральными или органическими удобрениями. Обычно для этого используют удобрения для кактусов или суккулентов. А вот зимой о подкормках лучше забыть совсем, или проводить их в минимальном количестве – в это время растение находится в состоянии покоя.
Кстати, замиокулькас – это не единственное простое в уходе растение. Ранее мы уже рассказывали о несколько комнатных растений, что будут расти в доме десятилетиями.
Перед тем, как применять удобрения, нужно внимательно прочитать инструкцию: учитывайте, что некоторые из них нужно вносить в почву, а другие предназначены для опрыскивания листьев. Удобрять замиокулькас можно и средствами, приготовленными дома. Вот несколько наиболее популярных:
- Сахарная вода. На литр воды нужно добавить 1 столовую ложку сахара – такую подкормку можно использовать не чаще, чем раз в месяц.
- Дрожжевая подкормка. 11 граммов сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара нужно развести в 3 литрах воды.
- Яичный порошок – для этого добавляйте в почву измельченную скорлупу от яиц.
- Удобрение из банановой кожуры – залейте кожуру горячей водой и настаивайте несколько дней. Удобрение можно применять раз в месяц.
- Подкормка из цитрусовых. Нужно взять 100 граммов кожуры любого цитрусового, измельчить и залить горячей водой. После этого настаивайте сутки и процедите. Добавляйте в воду для полива.