Вносити добрива в дерева треба впродовж всього їхнього вегетаційного періоду. Таким чином дерева будуть стійкими до захворювань та зможуть дати багато плодів.

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Дуже важливим є весняне підживлення, оскільки саме в цей час рослини потребують азоту, який стимулює ріст та розвиток зелені. А от дефіцит поживних речовин у ґрунті поповнять мінеральні та органічні добрива.

Навесні ґрунт треба удобрювати сечовиною, аміачною селітрою, пташиним послідом чи гноєм. Перше підживлення треба проводити при появі листя та бруньок, вносячи добрива.

Вже через 2 тижні після цвітіння до яблуні треба внести розчин, який складається з 12 грамів сечовини або 15 грамів селітри на 10 літрів води.



За яблуками потрібен регулярний догляд / Фото Pexels

Що закопати під дерево для збільшення врожаю

Садівники кажуть, що закопані під дерево цвяхи чи дрібний брухт можуть підвищити врожайність, таким чином заповнюючи дефіцит заліза. Однак такі добрива призводять до накопичення шкідливих солей у ґрунті, тому їх не варто використовувати.

Щоб підживлення було справді ефективним, використовуйте комплексні добрива з калієм та фосфором. Вони здатні покращити смак яблук та захистити дерево від хвороб та шкідників.

Як підвищити врожайність яблук

Щоб урожай був стабільно високим, треба підтримувати баланс поживних речовин у ґрунті впродовж всього періоду. Навесні роблять ставку на азотні добрива, восени додають калій та фосфор. Вони допомагають отримати солодкі плоди та продовжити життя деревам.