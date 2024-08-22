Догляд за яблунями восени – це кілька важливих, але досить простих процедур, з якими впорається навіть новачок. Але пропустити їх не можна, адже саме ці садові роботи допоможуть дереву підготуватися до зими та гарно її перенести, щоб наступного року порадувати вас надзвичайним урожаєм.

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Прибирання сміття і перекопування землі

Восени дуже важливо навести у садку порядок. Це стосується також і плодових дерев: у пристовбуровому колі потрібно вибрати усе сміття та залишки рослин. Окрім того, зніміть усі старі плоди, що лишилися на дереві. Рослинні залишки досвідчені садівники радять палити, аби ліквідувати можливих збудників захворювань та шкідників.

Чисті пристовбурні кола яблуні потрібно обережно перекопати. Глибина перекопування – 15 – 20 сантиметрів. Процедуру потрібно проводити для того, щоб розкрити шкідників, які збиралися перезимувати у землі. А так з настанням заморозків вони просто загинуть.



Яблуні потрібно готувати до холодів / Фото Pexels

Як і чим підгодувати яблуні восени

Підживлення – це ще одна важлива частина підготовки яблунь до зимівлі, і вона відіграє велику роль у здоров'ї та благополуччі яблунь. Добрива дуже важливі для підготовки яблунь до зими, та якщо при посадці в яму були внесені добрива, тоді кілька років цю процедуру можна пропускати.

Для підгодівлі дуже добре підходить змішаний суперфосфат та сульфат калію, або ж просто монофосфат калію, а також ви можете купити спеціальне осіннє добриво у спеціалізованих магазинах.

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Полив

Полив – це надзвичайно важлива процедура, пропускати яку нізащо не можна. По-перше, вологий ґрунт не зможе промерзнути на велику глибину, а завдяки цьому коренева система яблуні буде захищена від вимерзання, а також корені добре наситяться вологою і не всохнуть.

Перед настанням холодів також важливо зачистити стовбур яблуні від моху, лишайників тощо.

Санітарна обрізка яблунь

Основну обрізку яблунь проводять навесні, адже осіння може знизити зимостійкість рослини, та восени потрібно проводити меншу, санітарну обрізку. І терміни її такі – після листопада та інших заходів з догляду. Втім, потрібно встигнути провести її до настання холодів і заморозків. А погода обов'язково має бути суха!