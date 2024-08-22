Уход за яблонями осенью – это несколько важных, но достаточно простых процедур, с которыми справится даже новичок. Но пропустить их нельзя, ведь именно эти садовые работы помогут дереву подготовиться к зиме и хорошо ее перенести, чтобы в следующем году порадовать вас чрезвычайным урожаем.

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Уборка мусора и перекопка земли

Осенью очень важно навести в саду порядок. Это касается также и плодовых деревьев: в приствольном круге нужно выбрать весь мусор и остатки растений. Кроме того, снимите все старые плоды, оставшиеся на дереве. Растительные остатки опытные садоводы советуют сжигать, чтобы ликвидировать возможных возбудителей заболеваний и вредителей.

Чистые приствольные круги яблони нужно осторожно перекопать. Глубина перекопки – 15 – 20 сантиметров. Процедуру нужно проводить для того, чтобы раскрыть вредителей, которые собирались перезимовать в земле. А так с наступлением заморозков они просто погибнут.



Яблони нужно готовить к холодам / Фото Pexels

Как и чем подкормить яблони осенью

Подкормка – это еще одна важная часть подготовки яблонь к зимовке, и она играет большую роль в здоровье и благополучии яблонь. Удобрения очень важны для подготовки яблонь к зиме, и если при посадке в яму были внесены удобрения, тогда несколько лет эту процедуру можно пропускать.

Для подкормки очень хорошо подходит смешанный суперфосфат и сульфат калия, или просто монофосфат калия, а также вы можете купить специальное осеннее удобрение в специализированных магазинах.

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Полив

Полив – это очень важная процедура, пропускать которую ни за что нельзя. Во-первых, влажная почва не сможет промерзнуть на большую глубину, а благодаря этому корневая система яблони будет защищена от вымерзания, а также корни хорошо насытятся влагой и не усохнут.

Перед наступлением холодов также важно зачистить ствол яблони от мха, лишайников и тому подобное.

Санитарная обрезка яблонь

Основную обрезку яблонь проводят весной, ведь осенняя может снизить зимостойкость растения, и осенью нужно проводить меньшую, санитарную обрезку. И сроки ее такие – после ноября и других мероприятий по уходу. Впрочем, нужно успеть провести ее до наступления холодов и заморозков. А погода обязательно должна быть сухая!