На вашій кухні та у домі, скоріш за все, вже є все, що потрібно для підживлення городу, саду та подвір'я, повідомляє 24 Канал. Головне – не викидати важливі продукти, а використати їх правильно.

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Відвар з круп та овочевий відвар

Якщо ви варили овочі, воду з-під них точно не варто виливати – адже вона, після того, як вичахне, може стати відмінним підживленням для ґрунту. А ось рисовий відвар – це один з найкращих народних засобів від попелиці, садових мошок, бліх та великої кількості інших шкідників.

До речі, вода з макаронів також може виявитися дуже цінною: у ній містяться кальцій, фосфор, залізо, цинк та калій. Така вода стимулює ріст рослин та може наситити їх поживними речовинами.

Лушпиння часнику та цибулі

Ці овочеві відходи зазвичай відразу ж відправляють до смітника, проте досвідчені городники вже давно знають, що з них може вийти першокласне домашнє підживлення. Потрібно залити лушпиння водою та залишити так на тиждень. Після цього процідіть та використовуйте для обприскування ґрунту та листя – і про шкідників можна забути.



Лушпиння цибулі може стати добривом / Фото Pexels

Шкаралупа від яєць та кістки

Ці відходи перед використанням потрібно подрібнити в порошок, а потім змішати його з ґрунтом. У яєчній шкаралупі міститься 37% карбонату калію – а він дуже важливий для росту та розвитку усіх рослин. Окрім того, можна знайти у ній також і калій, залізо, фосфор та магній.

До речі, раніше ми вже розповідали, що можна посадити в червні, аби отримати гарний урожай незабаром.

Кавова гуща

Якщо ви полюбляєте пити каву, тоді ви вже маєте на руках ідеальне добриво для своїх грядок. Після того, як ви вип'єте свій ранковий напій, потрібно просто просушити гущу, а тоді її можна вносити у ґрунт, адже вона чудово покращує його склад.