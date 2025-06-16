На вашей кухне и в доме, скорее всего, уже есть все, что нужно для подпитки огорода, сада и двора, сообщает 24 Канал. Главное – не выбрасывать важные продукты, а использовать их правильно.

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Отвар из круп и овощной отвар

Если вы варили овощи, воду из-под них точно не стоит выливать – ведь она, после того, как вычахнет, может стать отличной подкормкой для почвы. А вот рисовый отвар – это одно из лучших народных средств от тли, садовых мошек, блох и большого количества других вредителей.

Кстати, вода из макарон также может оказаться очень ценной: в ней содержатся кальций, фосфор, железо, цинк и калий. Такая вода стимулирует рост растений и может насытить их питательными веществами.

Шелуха чеснока и лука

Эти овощные отходы обычно сразу же отправляют на помойку, однако опытные огородники уже давно знают, что из них может получиться первоклассная домашняя подкормка. Нужно залить шелуху водой и оставить так на неделю. После этого процедите и используйте для опрыскивания почвы и листьев – и о вредителях можно забыть.



Шелуха лука может стать удобрением / Фото Pexels

Скорлупа от яиц и кости

Эти отходы перед использованием нужно измельчить в порошок, а затем смешать его с почвой. В яичной скорлупе содержится 37% карбоната калия – а он очень важен для роста и развития всех растений. Кроме того, можно найти в ней также и калий, железо, фосфор и магний.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что можно посадить в июне, чтобы получить хороший урожай вскоре.

Кофейная гуща

Если вы любите пить кофе, тогда вы уже имеете на руках идеальное удобрение для своих грядок. После того, как вы выпьете свой утренний напиток, нужно просто просушить гущу, а тогда ее можно вносить в почву, ведь она прекрасно улучшает его состав.