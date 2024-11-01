Якщо вам хочеться мати вдома рослини, але постійна зайнятість не дозволяє за ними доглядати, як слід, тоді варто звернути увагу на домашні вазони, які можуть самостійно рости, без особливих потреб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також 6 найкращих овочів для вирощування на підвіконні: будуть свіжі всю зиму

Ці рослини стануть окрасою вашої оселі, а вам при цьому не доведеться за ними особливо доглядати.

Заміокулькас

Цю рослину варто купляти всім початківцям, які лише починають тримати вазони вдома. Заміокулькас не потребує постійного підливу. Влітку вазон підливають раз на 2 тижні, взимку – раз на місяць. Рослина може адаптуватися до будь-якого світла, але найкраще росте при непрямому сонячному світлі.

Пеперомія туполиста

Рослина чудово переносить слабке освітлення, а її листя здатні залишатися при цьому здоровими впродовж кількох місяців. Доглядати за вазоном легко, оскільки він потребує нечастого підливання, бо росте при середньому чи низькому рівні вологості.

Сансев’єрія циліндрична

Цей вазон популярний завдяки тому, що є невибагливим у догляді. Рослини можуть продаватися у торф’яній суміші, однак їх краще пересадити в ґрунт, призначений для кактусів та сукулентів. Підливати вазон потрібно лише раз на два тижні в літню пору та всього лише раз на місяць взимку. Тримати Сансев’єрію можна біля вікна, однак уникати прямого сонячного проміння.



Сансев'єрія легка у догляді / Фото Pexels

Епіпремнум золотистий

Вазон добре росте при непрямому світлі та здатен витримувати тривалий період зі слабким освітленням. Підливати рослину треба лише тоді, коли підсохне ґрунт.

Аглаонема

Ця вічнозелена рослина добре росте при непрямому освітленні. Вона переносить сухе повітря, однак любить високу вологість. Ґрунт потрібно підтримувати у вологому стані з весни до осені, взимку поливання скорочується. Для стимулювання росту, квіти та плоди треба обрізати.