Скільки кави вам потрібно пити щодня, щоб худнути: варто знати

Якщо ви любитель кави і водночас прагнете схуднути, ви, можливо, аналізуєте усі свої дії, думаючи, де можна внести корисні корективи. І чудове місце для початку – це ваше харчування.

Виявляється, кава – це справді той напій, який може бути корисним у схудненні. Втім, скільки саме потрібно пити, щоб отримати користь і не зіштовхнутися із неприємними побічними ефектами? Про це розповіла дієтологиня Таммі Лакатос Шеймс.

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Скільки кави потрібно пити для схуднення

Одне дослідження, проведене Гарвардською школою громадської охорони здоров'я показало, що споживання чотирьох порцій кави на день може знизити рівень жиру приблизно на 4%.

Дієтологиня припускає, що ідеальна кількість кави, яку потрібно споживати щодня – це приблизно від 200 до 400 мікрограмів кофеїну кожного дня, в залежності від маси вашого тіла.

Пам’ятайте, що додаючи до кави вершки, незбиране молоко або цукор, ви можете легко компенсувати калорії, які ви спалюєте з кавою,

– розповіла експертка.



Кава корисна для схуднення / Фото Pexels

Як кава допомагає худнути?

Звісно, кава сама собою не змушує вас худнути, та включення її у раціон може сприяти цьому процесу. Перш за все, кава містить кофеїн, а він має термогенний ефект та може пришвидшити ваш метаболізм та допомогти вам спалювати більше калорій.

Окрім того, кава також може приборкати апетит та зменшити ваше почуття голоду. Якщо ви будете вживати каву перед їжею, це зменшить також і кількість калорій, які ви з'їсте під час обіду чи сніданку.

Тож користь кави очевидна. Головне правило, якого ви маєте дотримуватися, щоб трюк і справді працював – це не додавати до вашого напою солодких сиропів, штучних підсолоджувачів та солодких вершків. Так ви швидко перетворите напій на додатковий цукор та калорії.