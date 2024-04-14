Сколько кофе вам нужно пить ежедневно, чтобы худеть: стоит знать

Если вы любитель кофе и одновременно стремитесь похудеть, вы, возможно, анализируете все свои действия, думая, где можно внести полезные коррективы. И отличное место для начала - это ваше питание.

Оказывается, кофе – это действительно тот напиток, который может быть полезным в похудении. Впрочем, сколько именно нужно пить, чтобы получить пользу и не столкнуться с неприятными побочными эффектами? Об этом рассказала диетолог Тамми Лакатос Шеймс.

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Сколько кофе нужно пить для похудения

Одно исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения показало, что потребление четырех порций кофе в день может снизить уровень жира примерно на 4%.

Диетолог предполагает, что идеальное количество кофе, которое нужно потреблять ежедневно – это примерно от 200 до 400 микрограммов кофеина каждый день, в зависимости от массы вашего тела.

Помните, что добавляя к кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать калории, которые вы сжигаете с кофе,

– рассказала эксперт.



Кофе полезен для похудения / Фото Pexels

Как кофе помогает худеть?

Конечно, кофе сам по себе не заставляет вас худеть, и включение его в рацион может способствовать этому процессу. Прежде всего, кофе содержит кофеин, а он имеет термогенный эффект и может ускорить ваш метаболизм и помочь вам сжигать больше калорий.

Кроме того, кофе также может обуздать аппетит и уменьшить ваше чувство голода. Если вы будете употреблять кофе перед едой, это уменьшит также и количество калорий, которые вы съедите во время обеда или завтрака.

Поэтому польза кофе очевидна. Главное правило, которого вы должны придерживаться, чтобы трюк действительно работал – это не добавлять к вашему напитку сладких сиропов, искусственных подсластителей и сладких сливок. Так вы быстро превратите напиток в дополнительный сахар и калории.