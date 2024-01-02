З найголовнішим на початку зими ми вже розібралися – ялинку прикрасили, подарунки всім упакували, а тепер залишається час для якісного часопроведення, яке подарує вам гарний настрій.

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Ви можете провести цей час наодинці, зі своїм партнером, подругою чи дітьми. Важливо, щоб ви не лише сиділи вдома, але й застосовували в час дозвілля активний відпочинок.

Заплануйте зимовий відпочинок

Попереду нас чекає ще 2 місяці вихідних, тож заплануйте своє дозвілля згідно власних вподобань. Це може бути поїздка за місто, в гори, в сусіднє місто тощо.

Приготуйте зимовий напій

Глінтвейн з яблуками, цитрусовими та корицею найкраще смакує в зимову пору. Це ж стосується гарячого шоколаду чи какао. Не пропустіть можливості поласувати смачним напоєм.

Прогуляйтеся природою

Незалежно від того, яка на вулиці погода – тепло чи морозяно зі снігом, виходьте гуляти. Обирайте для себе парк, ліс, озера чи будь-які інші місця, які взимку також мають чудовий вигляд.

Прогуляйтеся містом

У грудні ми занадто заклопотані важливими справами, тож багато хто з нас так і не знайшов часу, щоб прогулятися святковим містом, яке прикрашене ілюмінаціями та різдвяним декором. Скористайтеся спокійнішим часом та обійдіть всі улюблені вулички та заклади.



Прогуляйтеся містом взимку / Фото Pexels

Почніть виконувати новорічні обіцянки

Кращого часу, щоб почати виконувати бажання, ніж сьогодні – немає. Не чекайте знову якогось понеділка чи нового місяця. Почніть кроки до реалізації поставлених цілей вже зараз.

Дивіться фільми

Складіть собі список зі всіма фільмами та серіалами, як хочете подивитися. Це можуть бути не лише новорічні та різдвяні кінокартини, але й будь-що інше, що допоможе вам розслабитися.