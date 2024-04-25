Чи можна білити дерева в Страсний тиждень: як правильно вчинити

Страсний тиждень є найважливішим перед Великоднем. Він присвячений останнім дням Ісуса Христа, тому люди з обережністю ставляться до будь-яких робіт та ставлять перед собою питання – чи можна займатися хатніми справами, зокрема, білити дерева.

У Страсний тиждень справді існує чимало заборон, пишуть Поради 24. Важливо в цей час дотримуватися посту, не святкувати жодних днів народжень, сваритися, лихословити чи займатися важкою фізичною працею.

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Чи можна білити дерева в Страсний тиждень

Вже так повелося, що до світлого свята Воскресіння Христового всі господині ретельно готуються: перуть тюль, штори, миють вікна, роблять генеральне прибирання в усьому будинку. Також роблять порядок на подвір’ї, щоб все мало охайний та гарний вигляд.

У Страсний тиждень не можна різати дерева, робити ремонти, робити щось на грядках, втім білити дерева можна. У певні дні перед Великоднем дозволяється ще все прибирати й мити, тому без вагань можна побілити дерева у вівторок, Чистий четвер чи навіть Великодню суботу.



Найчастіше дерева білять гашеним вапном / Фото Pexels

Чим білити дерева

Найпростіший спосіб, який є досить популярним – це вапняний або ж крейдяний розчин. І попри те, що деякі складові у цих розчинах можуть відрізнятися, основні компоненти у ньому однакові.

На 10 літрів води вам потрібно взяти 3 кілограми гашеного вапна чи крейди, 500 грамів мідного купоросу та 100 грамів казеїнового клею, перемішати це все та дати настоятися протягом 5 – 7 годин. Після цього розчин можна застосовувати для побілки.

Ще один варіант – на 10 літрів води можна взяти 2 кілограми гашеного вапна та 1 кілограм жирної глини, 1 лопату гною та 250 грамів мідного купоросу. Змішаний розчин варто настояти протягом 2 – 3 годин, а потім можна сміливо використовувати на деревах.

Інший спосіб приготувати розчин – у двох літрах води розчинити 300 грамів вапна, 2 столові ложки мідного купоросу, 200 грамів канцелярського клею, 200 грамів глини та 25 грамів Карбофосу.