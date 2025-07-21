Чим підживити огірки у липні: дріжджі подарують щедрий урожай

Огірки чудово ростуть на чорноземах, тож ці овочі вирощують майже всі городники. Підживлення є досить важливим етапом, тому радимо скористатися певним добривом для огірків у липні.

Досить популярними для підгодівлі є дріжджі, пише 24 Канал з посиланням на Espreso. Завдяки якісному підживленню вдасться отримати гарний урожай огірків та зробити плоди смачними й соковитими.

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Щоб не нашкодити молодим рослинам, городники не завжди наважуються вносити магазинні добрива, тому дріжджі є безпечнішою натуральною альтернативою. Вони чудово впливають на ріст кущів та сприяють здоровому розвитку плодів.

Як зробити добриво з дріжджів?

Найчастіше садівники використовують сухі чи свіжі дріжджі з додаванням попелу. Завдяки ньому вдасться збагатити розчин корисними мікроелементами.

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Добриво з сухих дріжджів

Добриво на основі дріжджів в період плодоношення є досить корисним, бо саме в цей період рослини потребують поживних речовин. Для ефективного підживлення знадобиться пачка сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру та 10 літрів води.

У теплій воді потрібно розчинити цукор та дріжджі та дати розчину настоятися кілька годин. Перед поливом грядку потрібно трохи зволожити. Розчин концентрату потрібно розвести у 5 літрах чистої води. Під один кущ потрібно 0,5 літра добрива.



Дріжджове підживлення для огірків / Фото Pexels

Добриво зі свіжих дріжджів

Для підживлення огірків свіжими дріжджами, потрібно взяти 100 грамів та розкришити в склянці з теплою водою, перемішавши до повного розчинення. Концентрат потрібно розвести в 3 літрах води, додавши 5 ложок цукру й ретельно перемішуючи. Дайте засобу настоятися кілька годин.

Цей розчин виходить дуже концентрованим, тому перед поливом треба розвести з водою у співвідношенні 1:10, а тоді почати полив. На один кущ 0,5 літра буде достатньо.

До слова! Огірки не слід садити поруч з певними рослинами. Невдалий вибір місця для посадки огірків може призвести до їхньої вразливості до шкідників, грибкових захворювань, а також зниження врожайності та якості плодів.

Добриво з дріжджів та попелу

Дріжджі в поєднанні з попелом чудово збагачують грядку мінеральними добривами. Потрібно взяти 2,5 літра підігрітої води та розчинити 25 грамів сухих дріжджів та 15 грамів цукру. Далі додається 150 грамів деревного попелу, який треба перемішати й залишити для настоювання до двох годин. Вже готову суміш розведіть в 3 літрах води й підживлюйте огірки.