Личинки жука-ковалика можуть жити в ґрунті до 5 років, а враховуючи те, що самка дорослого жука відкладає в сезон 200 яєць, то грядка стає справжнім нашестям дротяників, які можуть знищити увесь урожай, пише 24 Канал.

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Виявити дротяників складно, бо вони роблять кількаметрові ходи під землею. На вигляд цей черв’як має жовто-коричневе забарвлення довжиною до 3 сантиметрів та твердий на дотик. Щоб вивести шкідника, треба вдатися до кількох методів

Як позбутися дротяника

Личинок дуже відлякує запах гірчиці, люпину, люцерни та чорнобривців, тому обов’язково посадіть ці рослини в міжрядді з картоплею.

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Хорошим рослинним засобом від дротяника вважається настій чистотілу, яким поливають ґрунт на грядці. Якщо міжряддя посипати деревною золою, то личинки жука-ковалика – гинуть.



Дротяника складно вивести, але можливо / Фото Pexels

Ефективними вважаються азотні добрива, які знищують личинок та навіть підживлюють коренеплоди азотом. Додатково грядки можна ще поливати настоєм з чистотілу. До 10 літрів води потрібно додати 5 кущів чистотілу й настояти 15 хвилин, а тоді готовим розчином полити рослини. При роботі з цією рослиною потрібно одягати рукавиці, оскільки рослина може залишити опіки на шкірі.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з попелицею народними засобами – вони можуть бути надзвичайно ефективні.

Корисно залучати на город основних ворогів дротяників – шпаків, дроздів, граків та синичок, які полюють за личинками на грядках. Обов’язково знищуйте пирій та бур’яни, оскільки там живуть багато личинок. Восени дачники радять перекопати ґрунт на ділянці перед заморозками. Личинки опиняться на поверхні й загинуть від холоду.