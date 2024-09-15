Насправді причин є декілька, вони різні, оскільки все залежить від коктейлю, який вам подають бармени, пишуть Поради 24.

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Чому у коктейлях дві трубочки

До прикладу, якщо коктейль складається з кількох шарів, то через дві трубочки легше спробувати одразу кілька компонентів та відчути особливий смак.

Також завдяки двом трубочкам коктейль може попробувати інша особа, щоб зрозуміти, чи подобається їй смак та визначити, чи захоче вона після свого коктейлю замовити інший. Тому друга трубочка додається з погляду гігієнічності.

У деяких випадках друга трубочка в напої є підказкою, що коктейль треба розмішати. А от з маркетингового боку, дві трубочки до мохіто додають, бо вважають, що таким чином гість вип’є напій швидше та замовить інший. Щодо аперолю, то завдяки двом трубочкам набагато швидше та легше можна перемішати велику кількість льоду, яка в ньому міститься.



Завдяки двом трубочкам, коктейль випивається швидше / Фото Pexels

І, безумовно, інколи дві трубочки додають заради естетичного вигляду, щоб напій виглядав красивішим та привабливішим. Та загалом трубочки потрібні у коктейлі для помішування напою, щоб не допустити осіданню чи розподілу компонентів.

Цікавий факт! Трубочку придумали ще у січні 1888 року. Засновником став американець Марвін Стоун. Саме він отримав патент на вироблення соломинки для пиття напоїв.