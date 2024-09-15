На самом деле причин есть несколько, они разные, поскольку все зависит от коктейля, который вам подают бармены, пишут Porady 24.

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Почему в коктейлях две трубочки

К примеру, если коктейль состоит из нескольких слоев, то через две трубочки легче попробовать сразу несколько компонентов и почувствовать особый вкус.

Также благодаря двум трубочкам коктейль может попробовать другой человек, чтобы понять, нравится ли ей вкус и определить, захочет ли она после своего коктейля заказать другой. Поэтому вторая трубочка добавляется с точки зрения гигиеничности.

В некоторых случаях вторая трубочка в напитке является подсказкой, что коктейль надо размешать. А вот с маркетинговой стороны, две трубочки в мохито добавляют, потому что считают, что таким образом гость выпьет напиток быстрее и закажет другой. По аперолю, то благодаря двум трубочкам гораздо быстрее и легче можно перемешать большое количество льда, которая в нем содержится.



Благодаря двум трубочкам, коктейль выпивается быстрее / Фото Pexels

И, безусловно, иногда две трубочки добавляют ради эстетического вида, чтобы напиток выглядел красивым и привлекательным. Но в целом трубочки нужны в коктейле для помешивания напитка, чтобы не допустить оседания или распределения компонентов.

Интересный факт! Трубочку придумали еще в январе 1888 года. Основателем стал американец Марвин Стоун. Именно он получил патент на выработку соломинки для питья напитков.