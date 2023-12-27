Якщо вам набридли фільми про кохання, які завжди закінчуються гепі-ендами і наповнені поставленими монологами, можливо, вам потрібно звернути увагу на картини, які показують кохання таким, яке воно є в реальному житті: безладним, часто красивим, але і складним. Тож зверніть увагу на ці 5 фільмів, які підібрав 24 Канал.

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Той, кого я люблю

Якби у вас була можливість створити ідеальну версію людини, яку ви любите, чи ви би нею скористалися? І наскільки близько ця людина буде схожа на себе справжню? А чи буде схожа взагалі?

Пара з цього фільму розкриває відповіді на всі ці питання у темній романтичній комедії, що починається зі звичайного відпочинку у сільській місцевості, а згодом перетворюється на обман, якого ви навіть не передбачали.

Трейлер фільму "Той, кого я люблю" / Відео з YouTube

Перед сходом сонця

Американець та французька студентка – незнайомці, і вони спонтанно вирішують провести один день і ніч на зустрічі у Відні. Цей фільм – про важливість цінувати кожну мить. Кінцівка настільки меланхолійна, що її не зміг винести навіть режисер і створив ще два продовження: "Перед заходом сонця" та "Перед північчю".

Трейлер фільму "Перед сходом сонця" / Відео з YouTube

Вічне сяйво чистого розуму

Ця історія – сюрреалістичний сюжет про кохання, втрату і вплив пам'яті на ваші стосунки. Джоел та Клементина – це двоє невдах, які випадково зустрічаються та закохуються, але також нездатні бути разом. Вони забувають і згадують знову, а глядач вивчає важливий життєвий урок.

Трейлер фільму "Вічне сяйво чистого розуму" / Відео з YouTube

Одного разу

У головних героїв цього фільму немає імен – вони просто Хлопець і Дівчина. Та вони їм і не потрібні, адже характери героїв розкриті так живо і детально, що ви точно їх не забудете. Одного разу вони зустрічаються на вулиці і миттєво закохуються.

Ця історія про споріднених душ запам'ятається вам і неймовірною атмосферою, і гірко-солодким фіналом.

Трейлер фільму "Одного разу" / Відео з YouTube

Синій – найтепліший колір

Цей французький фільм розповідає історію про двох молодих жінок, стосунки яких сповнені пристрасті та непостійності. Це інтимний та навіть грубий погляд на швидкоплинні стосунки, глибоке дослідження соціального статусу та його ролі у одностатевому партнерстві.

Тож якщо вас цікавить історія з бурхливим романом та незвичними романтичними перипетіями, тоді цей фільм – саме для вас.

Трейлер фільму "Синій – найтепліший колір" / Відео з YouTube