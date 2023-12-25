Після нещодавнього фільму "Барбі", який розповідає про фемінізм, соціальний тиск та стандарти щодо зовнішності, з якими зіштовхуються жінки, ви можете захотіти переглянути й інші чудові фільми з сильними героїнями, які долають труднощі на шляху до свого успіху. І ось 5 найкращих картин, на які варто звернути увагу.

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Сенсація

Цей фільм заснований на реальних подіях та розповідає історію трьох жінок, що працюють на американському телеканалі "Фокс ньюз" та наважилися протистояти своєму босу, який створює надзвичайно токсичну атмосферу на роботі.

Жінки розкривають правду про поширену культуру домагань та поганої поведінки у відомій компанії. І їхнє безстрашне прагнення досягти справедливості дає змогу і іншим знайти свій голос.

Трейлер фільму "Сенсація" / Відео з YouTube

Диявол носить Prada

Андреа Сакс – це журналістка-початківець, яка отримує престижну, але надзвичайно виснажливу роботу помічниці видатної редакторки модного журналу. Її керівниця Міранда Пріслі – жорстка та непохитна, і заслужити її схвалення зовсім непросто.

Через серію випробувань Андреа відкриває свою стійкість, внутрішню силу та амбіції. У цьому фільмі розкривається чимало важливих тем: від вірності собі у жорстокій індустрії до прославляння рішучості та впевненості у собі.

Трейлер фільму "Диявол носить Prada" / Відео з YouTube

Блондинка в законі

Елл Вудс – модна та весела дівчина, яка і не думала про серйозну кар'єру юристки, аж поки її не покинув хлопець через те, що вона "недостатньо серйозна". Після цього Елл вирушає у несподівану подорож до Гарварда, щоб повернути свго колишнього хлопця.

Та натомість дівчина відкриває свій справжній потенціал як блискучої юристки та доводить, що можна бути і стильною, і розумною водночас. Тож якщо ви також думаєте, що книгу не можна судити за її обкладинкою, цей фільм – саме для вас.

Трейлер фільму "Блондинка в законі" / Відео з YouTube

Матильда

Матильда Вормвуд – це маленька і надзвичайно розумна та співчутлива дівчинка. Ось тільки з батьками їй не пощастило – вони зовсім не піклуються про неї та віддають до школи, де директорка – жорстока міс Транчбул. Та завдяки силі свого розуму та маленькій крихті магії Матильда може протистояти будь-якій несправедливості та показує, що навіть найменші дівчатка можуть бути надзвичайно сміливими героїнями.

Трейлер фільму "Матильда" / Відео з YouTube

Приховані фігури

Фільм розповідає нерозказану історію про трьох афроамериканок, які зіграли ключові ролі у космічних місіях NASA. Їхній внесок у науку допоміг зруйнувати расові та гендерні бар'єри та надихнув цілі покоління жінок тягнутися до зірок.

Трейлер фільму "Приховані фігури" / Відео з YouTube