Якщо ви прокидаєтеся з відчуттям втомленості – треба бити на сполох, адже організм посилає вам сигнал про те, що йому потрібне відновлення. Різні життєві фактори впливають на наш рівень енергії, тому важливо знайти спосіб заново зарядитися.

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Якщо ви додасте кілька змін у свій звичний розпорядок дня, то зможете значно краще підвищити свій рівень енергії.

Керуйте стресом

Стрес погано впливає на наше фізичне самопочуття. Важливо знайти час на медитацію, навіть якщо ви маєте дуже багато справ. Виділяйте на неї хоча б 5 хвилин на день. Подолати стрес може ведення щоденника, читання або будь-що інше, що приносить вам радість.

Зменшіть вживання кофеїну

Коли ви відчуваєте втомлюваність, вам захочеться випити третю чи четверту чашку кави, але пам’ятайте – така кількість зайва і навіть шкідлива. Завелика кількість кави негативно вплине на ваш сон та забере вашу енергію.

Гігієна сну

Достатня кількість сну є дуже важливою для вашої енергії. Та окрім цього дотримання правил гігієни сну дасть вам більше бадьорості наступного дня. Ви повинні регулярно лягати спати в один і той же час.



Навчіться лягати спати в один і той же час / Фото Pexels

Рухливість

Сидячий спосіб життя сковує тіло, а від цього й розпочинається прямий занепад сил. Спробуйте впродовж дня робити вимушені перерви та рухатися, задіюючи фізичні вправи, які суттєво покращать вашу енергію.

Вживайте воду

Обезводнення – одна з причин низької енергії. Якщо вам складно пити воду чи ви постійно про це забуваєте, встановіть додаток на свій телефон. Ви можете знайти цікаву програму, яка контролюватиме кількість випитої води завдяки грі – до прикладу, вам потрібно буде відмічати скільки води ви дали випити ламі чи жирафі. Ця цікава гра не дасть вам забувати про воду.



Дуже важливо пити воду / Фото Pexels

Обмежуйте екранний час

Надмірне проведення часу перед екраном в нічний час може порушити ваш природний цикл сну та енергію на наступний день. Надто багато часу перед екраном телефона може призвести до втоми очей. Це призведе до головного болю та поганої концентрації.

Не пропускайте сніданок, обід та вечерю

Ви могли помічати, що якщо пропускали прийом їжі, то потім почували себе не дуже добре. Мозок потребує їжу, щоб добре функціонувати, тому важливо правильно харчуватися та збагачувати свій раціон поживними речовинами та вітамінами, які містяться в гарнірах, м’ясі, рибі, овочах чи фруктах.