Якщо ви прагнете змін у своєму житті, то Новий рік – це саме час для них. І 24 Канал підготував підбірку з 6 фільмів про жінок, які кардинально змілини своє життя та навчилися насолоджуватися навіть звичайними речами.

Цікаво Знову знайти натхнення і внутрішній голос: ось 5 книг, які варто прочитати

Париж може зачекати

Немає нічого кращого, щоб пробудити почуття, ніж подорож Францією. Картина "Париж може почекати" розповідає про жінку на ім'я Анна, яка вирушає у подорож, коли перебуває на життєвому роздоріжжі. Поїздка на синьому автомобілі із Канн до Парижа сповнена мальовничих краєвидів, смачної їжі та вина.

Цей фільм – про спонтанність і сповільнення, про те, щоб навчитися витрачати цінний час на те, щоб отримувати задоволення навіть від найбільш звичних речей у житті.

За статевою ознакою

Ця біографічна картина розповідає про жінку, яка стала культурною іконою фемінізму та суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург. Спершу головна героїня фільму на час хвороби свого чоловіка починає відвідувати замість нього лекції, щоб конспектувати матеріал. Водночас вона має піклуватися про свою маленьку донечку.

Коли її чоловікові пропонують роботу, Рут також закінчує Колумбійську школу права, але для неї знайти вакансію не так-то просто. Та, звісно, це не зупиняє жінку, і попри усі перепони вона впевнено йде до своєї мети – досягнення гендерного рівноправ'я.

Їсти, молитися, кохати

Ця романтична драма за однойменним романом Елізабет Гілберт – це ціла історія про пошук себе, зцілення та, звісно ж, про справжнє кохання. У Ліз було все, про що мріє сучасна жінка – успішна кар'єра, будинок, чоловік, та вона все ще почувається заплутаною та спустошеною.

Зрештою вона розлучається та відправляється у подорож довжиною в рік: у три країни, що починаються на літеру "І": до Італії, Індії та Індонезії.

У Італії вона вчиться насолоді та п'є багато вина, в Індії медитує та молиться, а на Балі – знаходить справжню любов.

Трейлер фільму "Їсти, молитися, кохати" / Відео YouTube

Під сонцем Тоскани

Ще одна романтична драма, цього разу від Одрі Веллс, розповідає історію про подорож письменниці до Тоскани, що у Італії. Там вона купує віллу і починає нове життя у чужій країні.

Жінка шукає шлях до зцілення після болісного розлучення, а дорогою заводить дружбу із місцевими жителями, занурюється в культуру та зрештою вчиться цінувати красу життя.

Приховані фігури

Цей біографічний фільм розповідає про групу з трьох американок, які працюють у НАСА та проводять ряд математичних досліджень, що потрібні для запуску перших пілотованих космічних місій США. У картині уміло розкриті теми гендерної нерівності та расизму, за що він і отримав низку визначних нагород.