Якщо ви хочете знову зайнятися улюбленою справою чи просто приділити трохи часу своєму внутрішньому "я", цей список книжок ідеально підійде для вас. Втім, не варто перекладати на низ відповідальність за власне життя, адже вони – тільки компас, а пункт призначення визначаєте вже ви.

Цікаво 6 місць, де ви можете подружитися з людьми у дорослому віці

Садхгуру "Внутрішня інженерія"

Ця книга – це про мудрість, тепло та доброту. І Садхгуру у ній не виступає у ролі містика, це радше наставник та навіть друг.

Внутрішню інженерію з цієї книги можна впровадити у своє життя, і тоді ви точно відчуєте разючу відмінність і ефект. У цій книзі ви можете знайти роздуми на тему йоги, життя, гармонії та самопізнання.

Регіна Бретт "Бог ніколи не моргає. 50 уроків, які змінять твоє життя"

Можливо, вам доводилося стикатися з відчуттям, наче під час вашого народження Бог "моргнув". Втім, ця книга зможе вас заспокоїти та стати своєрідним пластиром, що прискорить загоєння ран.

Адже ніколи не пізно починати зміни. Але і відкладати їх не варто – адже час для любові до себе вже настав.

Ден Вальдшмідт "Будь найкращою версією себе. Як звичайні люди стають визначними"

Ця книга – це класичний нон-фікшн з реальними історіями звичайних людей, які робили щось неможливе. Тож якщо ви відчуваєте себе так, наче скотилися в "емоційну яму", ця книга – це саме та драбина, що допоможе із неї вибратися.

Майкл Ньютон "Подорожі душі"

Автор цієї книги – це психолог, який знайшов спосіб "розмовляти з душами", вводячи своїх пацієнтів у стан гіпнозу. Тож якщо ви часто стикаєтеся зі страхом невідомості чи смерті, книга може дати відповідь на деякі з ваших запитань та вселити трохи більше впевненості у себе.

Джон Кехо "Квантовий воїн. Свідомість майбутнього"

Можливо, вам доводилося чути про теорію квантових струн. А, можливо, ні. У будь-якому випадку книга стане для вас провідником у світ науки та розповість про усі можливості застосування цієї теорії.