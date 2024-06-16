Чим кропити помідори від фітофтори: виростуть великими й смачними

Фітофтороз найчастіше вражає помідори. Щоб хвороба не зайшла занадто далеко та не вразила увесь урожай, треба швидко братися за її виведення з овочів.

Спори фітофтори можуть перебувати на землі, залишках рослин, робочому інвентарі чи насінні, тому з цією хворобою на овочах доволі важко боротися. Грибок починає швидко розвиватися через підвищену вологість. Спочатку він вражає листя томатів, тоді стебло, а потім перебирається до плоду.

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Фітофтороз можна визначити завдяки чорним плямам на рослинах та зсохлому листю. Ця хвороба швидко поширюється з одного куща на інший, тому може позбавити садівників всього врожаю.

Сприятливим середовищем є густе засадження томатів, перепади температури й погоди, часті дощі та сира й прохолодна погода.

Профілактика від фітофтори

Дуже важливо правильно поливати томати та не допускати застою вологи. Інакше спори фітофтори почнуть швидко розмножуватися. Поливати помідори рекомендовано в ранковий час. Щоб вода не затримувалася біля коріння в період затяжних дощів – землю біля коріння треба розпушувати.

Також важливо видаляти половину зеленої маси на кожному кущі. Особливу увагу звертайте на високорослі сорти. Обрізайте пасинки, листя та некрасиві й нестиглі плоди.



Помідори треба рятувати від фітофторозу / Фото Pexels

Як боротися з фітофторою народними методами

Молочною сироваткою треба обприскувати листя. Для цього її треба просто розвести з водою у рівних пропорціях.

Міжряддя помідорів рекомендовано посипати попелом тиждень після посадки. Вдруге процедуру варто провести під час зав’язування плодів.

Від фітофтори допомагає розчин йоду та молока. Один літр молока розведіть в 10 літрах води та додайте 15 капель йоду. Рослини обприскуйте кожних два тижні.

Врятувати овочі від захворювання можуть дріжджі. Ними треба обробити помідори на початковому етапі зараження. 100 грамів дріжджів розведіть в 10 літрах води та обробляйте розчином кущі.

Городники рекомендують для боротьби з фітофторою застосовувати кухонну сіль. Одну склянку треба розвести в 10 літрах води. Цим розчином обробляйте зелені плоди раз на місяць.

А от розчином гною можна обробляти крім томатів ще баклажани та картоплю. Пів кілограма гною розведіть в літрі води та отриманим настоєм обприскуйте рослини.