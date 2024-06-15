Пожовтіння помідорів може відбуватися з різних природних причин: наприклад, після того, як ви пересадили рослини із окремих горщиків до відкритого ґрунту. Але є і чимало інших потенційних причин.

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Хвороби та шкідники

Деякі захворювання помідорів можуть викликати пожовтіння на листі томатів. І серед них – мозаїка, фітофтороз, фузаріоз та деякі інші хвороби. Зазвичай жовте листя – це перший симптом, за яким може з'явитися чимало інших, тож потрібно якомога швидше подбати про використання фунгіцидів.

Листя також може жовтіти на помідорах і через шкідників – наприклад, попелицю, білокрилку, колорадського жука та тютюнового трипса. Якщо ви помітили цих комах на листі помідорів, потрібно використовувати інсектициди.

Дефіцит чи надлишок вологи в ґрунті

Якщо полив ваших помідорів недостатній, це може призвести до того, що рослини почнуть економити вологу, і через це почнуть позбуватися зайвого листя, тож воно почне жовтіти.

Але відбуватися це може і через протилежну проблему – надто велику кількість води. В період затяжних дощів рослина починає формувати надто велику вегетативну масу, на ній утворюються нові листочки, і вони поглинають майже усі поживні речовини. Тож у верхньому шарі ґрунту виникає недостача мінералів, і особливо азоту.

У такому випадку те, що вам потрібно зробити – це припинити полив та внести у землю азот.



Надмірний полив може призвести до жовтіння помідорів / Фото Pexels

Надлишок чи нестача сонця

Іноді рослини помідорів можуть страждати від яскравих променів сонця – зазвичай це трапляється в період, коли розсада ще не повністю зміцніла. Тож протягом перших тижнів після посадки томати потрібно обов'язково притіняти.

Інколи ж трапляється і навпаки – через загущену схему висаджування всередині куща та знизу помідорів листя не отримує достатньо світла і через це починає жовтішати.

Проблеми із кореневою системою

І з цією проблемою садівникам доводиться зіштовхуватися досить часто. Листя помідорів жовтіє саме на тих кущах, які мають слабке коріння – воно просто не може забезпечити масі листя достатньо харчування. Для того, щоб позбутися проблеми, можна використовувати позакореневе підживлення, або ж скористатися стимуляторами росту.