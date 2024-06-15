Пожелтение помидоров может происходить по разным естественным причинам: например, после того, как вы пересадили растения из отдельных горшков в открытый грунт. Но есть и немало других потенциальных причин.

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Болезни и вредители

Некоторые заболевания помидоров могут вызвать пожелтение на листьях томатов. И среди них – мозаика, фитофтороз, фузариоз и некоторые другие болезни. Обычно желтые листья – это первый симптом, за которым может появиться немало других, поэтому нужно как можно скорее позаботиться об использовании фунгицидов.

Листья также могут желтеть на помидорах и из-за вредителей – например, тлю, белокрылку, колорадского жука и табачного трипса. Если вы заметили этих насекомых на листьях помидоров, нужно использовать инсектициды.

Дефицит или избыток влаги в почве

Если полив ваших помидоров недостаточный, это может привести к тому, что растения начнут экономить влагу, и поэтому начнут избавляться от лишних листьев, поэтому они начнут желтеть.

Но происходить это может и из-за противоположной проблемы – слишком большого количества воды. В период затяжных дождей растение начинает формировать слишком большую вегетативную массу, на ней образуются новые листочки, и они поглощают почти все питательные вещества. Поэтому в верхнем слое почвы возникает недостаток минералов, и особенно азота.

В таком случае то, что вам нужно сделать – это прекратить полив и внести в землю азот.



Чрезмерный полив может привести к желтению помидоров / Фото Pexels

Избыток или недостаток солнца

Иногда растения помидоров могут страдать от ярких лучей солнца – обычно это случается в период, когда рассада еще не полностью окрепла. Поэтому в течение первых недель после посадки томаты нужно обязательно притенять.

Иногда же случается и наоборот – из-за загущенной схемы высадки внутри куста и снизу помидоров листья не получает достаточно света и поэтому начинает желтеть.

Проблемы с корневой системой

И с этой проблемой садоводам приходится сталкиваться довольно часто. Листья помидоров желтеют именно на тех кустах, которые имеют слабые корни – они просто не могут обеспечить массе листьев достаточно питания. Для того, чтобы избавиться от проблемы, можно использовать внекорневую подкормку, или же воспользоваться стимуляторами роста.