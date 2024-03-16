Пошкодить шкіру, волосся і сон: якою водою не можна користуватися в душі

Є чимало людей, які люблять приймати душ з гарячою водою, втім експерти не дуже рекомендують захоплюватися ним, адже це може призвести до кількох негативних наслідків.

Гаряча вода здатна позбавити волосся та шкіру натуральних олій. Це призведе до сухості, свербіння шкіри, ламкості волосся та посічених кінчиків.

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Якщо будете користуватися таким душем щодня, то екзема чи псоріаз можуть значно погіршитися. А все через те, що висока температура посилить подразнення і запалення.

Не можна користуватися гарячим душем тим, в кого раніше були захворювання серця, оскільки гаряче вода створює додаткове навантаження на орган. Фахівці кажуть, що тепло в душі призводить до розширення кровоносних судин, а від чого серце почне посилено працювати.



Гарячий душ погано впливає на стан шкіри й волосся / Фото Pexels

Деякі люди після тривалого перебування в гарячому душі з парою можуть відчути запаморочення, тому слід бути обережними та краще використовувати теплу воду.

Також експерти зазначають, що гарячий душ має негативний вплив на сон. Спочатку він може розслабити, але різке підвищення температури тіла може перешкодити природному процесу охолодження. Саме цей фактор не дозволить швидко заснути.

Небезпечно приймати гарячий душ людям з астмою, оскільки пара може переносити бактерії із запліснявої плитки в легені. Щоб мінімізувати всі ці ризики навчіться приймати теплий душ, який є безпечним для тіла та організму.