Ви вже знаєте, що сон дуже важливий. Та що, якщо ви не можете заснути так легко? Доктор Роберт Лав розповів про простий прийом, який може вам допомогти. До того ж ця порада змінить не тільки якість вашого сну, але і пам'ять та настрій.

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Як покращити пам'ять і сон

Найкращий прийом, який вплине на вашу пам'ять та сон – це отримувати більше ранкового сонця. Якщо коли ви прокидаєтеся вранці перше, що ви бачите – це сонце, це допомагає встановити ваш циркадний ритм, а це дуже важливо для якісного відпочинку.

Цікаво. Циркадні ритми – це фізичні, психічні та поведінкові зміни, які відбуваються кожного добового циклу, тобто 24 години.

Доктор Лав вважає, що саме сонце допомагає вам не тільки швидше прокинутися, але і почуватися набагато краще протягом дня, а потім і заснути у потрібний час.

Отримавши ранкове сонячне світло, воно повідомляє вашому мозку, воно повідомляє вашому тілу, що ранок, що ми будемо спати наступні шістнадцять годин, а потім через шістнадцять годин ми хочемо втомитися, щоб заснути,

– поділився він.

Зважайте й на те, що звичка отримувати більше сну покращить не тільки сон, але і пам'ять. Окрім того, з часом ви відчуєте, що це також впливає і на рівень вашої енергії – тобто ви станете менш тривожними та відчуєте покращення у настрої.



Ранкове світло допомагає прокинутися / Фото Pexels

Це відбувається через те, що мозок містить спеціальну область нервових клітин, яка відома як гіпоталамус, і скупчення клітин у ньому обробляє сигнали, коли очі піддаються впливу природного чи штучного світла.

Саме ці сигнали допомагають вашому мозку визначити, зараз день чи ніч.

Коли ж природне світло зникає ввечері, ваш організм починає виробляти мелатонін – гормон, що сприяє кращому сну. Натомість вранці виробляється кортизол – гормон, який сприяє уважності та енергії.