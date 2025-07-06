Герані – це класичні літні рослини, що потребують мінімум догляду, і навіть за нього віддячують щедрим цвітінням, що триває цілий сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, якщо вони раптом перестали цвісти, проблема може полягати у кількох різних факторах.

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Нестача сонячного світла

Герань дуже добре росте на яскравому сонці. Звісно, вона виживе і в півтіні, та це може вплинути на кількість та якість цвітіння. Тож якщо герані ростуть там, де сонця майже немає, або ж його недостатньо, не варто дивуватися слабкому цвітінню.

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Надмірний полив

Герань може бути дуже вразливою до надмірної вологості ґрунту. Одні з основних ознак, що полив варто зменшити, такі: зів'ялі квіти та жовте листя. Тримайте герань у гарно дренованій землі, але без перезволоження.

Зачекайте, поки верхній шар ґрунту просохне перед тим, як поливати знову. Або ж ви можете занурити палець у ґрунт приблизно на 5 сантиметрів углиб та перевірити, чи земля все ще волога.



Герані не можна сильно поливати / Фото Pexels

Поганий дренаж

Герань часом схильна до кореневої гнилі, якщо ґрунт надто вологий, або ж якщо дренаж поганий – і це може перешкоджати цвітінню. Вологе коріння – це справжній стрес для рослини, і це придушує цвітіння та заважає появі нових квітів.

До слова, раніше ми розповідали, коли потрібно поливати троянди, аби втратити квіти.

Надмірне підживлення азотовмісними добривами

Якщо герань не цвіте, то причина може полягати в тому, що ви надмірно підживили рослину добривами з азотом. Це сприяє тому, що листя росте дуже швидко та сильно, а ось квіти не розвиваються.