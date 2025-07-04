Окрім того, що троянди потрібно регулярно поливати, це ще й потрібно робити у правильний час доби. І помилка може стати фатальною та призвести до втрати квітів, опіків на листі та загального пошкодження рослини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Як зберігати цвітну капусту, щоб вона не почорніла: корисні секрети

Як правильно поливати троянди?

Троянди – це ті рослини, яким для цвітіння потрібно чимало вологи, і вони отримують значну користь від регулярного поливу, особливо в теплі місяці. Він допомагає трояндам цвісти, відновлювати листя та гілки та зав'язувати нові й нові бутони.

Влітку рослини особливо швидко втрачають вологу, і якщо на це не зважати, це призведе до в'янення, тьмяного кольору листя та сповільненого росту. Тож щойно ви побачили будь-яку з цих ознак, спробуйте спершу просто щедро полити кущі.

Окрім того, дуже важливо поливати троянди саме в один конкретний час доби – це допоможе запобігти появі грибкових захворювань. Садівники з досвідом переконані, що найкраще проводити полив саме вранці, якщо є така можливість – тоді протягом дня листя може висохнути, і це зменшує ризик появи грибка в прохолоднішу і темну пору доби.



Троянди потрібно поливати вранці / Фото Pexels

Дуже часто саме через неправильний полив на трояндах розвиваються такі поширені захворювання, як борошниста роса та чорна плямистість. Прохолодніша ранкова температура також призводить до того, що не так багато води випаровується, а це значить, що більше вологи залишається для рослини та її коріння.

До речі, знайти добрива для троянд за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Поливати вдень троянди садівники не рекомендують – це може призвести до того, що краплі води на листі діятимуть, як збільшувальне скло, і це може призвести до опіків на рослині, і кущ втратить привабливий вигляд.

До слова, раніше ми вже розповідали, які квіти можна посадити у саду, аби вони цвіли знову і знову ціле літо.

Якщо немає часу на полив троянд вранці, другий найкращий час – це вечір. Втім, це може спонукати шкідників у вашому саду вилізти на кущі та почати їх їсти.