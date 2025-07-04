Кроме того, что розы нужно регулярно поливать, это еще и нужно делать в правильное время суток. И ошибка может стать фатальной и привести к потере цветов, ожогов на листьях и общего повреждения растения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как правильно поливать розы?

Розы – это те растения, которым для цветения нужно немало влаги, и они получают значительную пользу от регулярного полива, особенно в теплые месяцы. Он помогает розам цвести, восстанавливать листья и ветви и завязывать новые и новые бутоны.

Летом растения особенно быстро теряют влагу, и если на это не обращать внимания, это приведет к увяданию, тусклого цвета листьев и замедленного роста. Поэтому как только вы увидели любой из этих признаков, попробуйте сначала просто щедро полить кусты.

Кроме того, очень важно поливать розы именно в одно конкретное время суток – это поможет предотвратить появление грибковых заболеваний. Садоводы с опытом убеждены, что лучше всего проводить полив именно утром, если есть такая возможность – тогда в течение дня листья могут высохнуть, и это уменьшает риск появления грибка в прохладное и темное время суток.



Розы нужно поливать утром / Фото Pexels

Очень часто именно из-за неправильного полива на розах развиваются такие распространенные заболевания, как мучнистая роса и черная пятнистость. Прохладная утренняя температура также приводит к тому, что не так много воды испаряется, а это значит, что больше влаги остается для растения и его корней.

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Поливать днем розы садоводы не рекомендуют – это может привести к тому, что капли воды на листьях будут действовать, как увеличительное стекло, и это может привести к ожогам на растении, и куст потеряет привлекательный вид.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие цветы можно посадить в саду, чтобы они цвели снова и снова целое лето.

Если нет времени на полив роз утром, второе лучшее время – это вечер. Впрочем, это может побудить вредителей в вашем саду вылезти на кусты и начать их есть.