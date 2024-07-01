Як захистити помідори від грибкових захворювань: маленька хитрість, перевірена роками

Якщо на помідорах з’явився грибок, то в боротьбі з ним допоможе фурацилін. Дачники постійно його застосовують в боротьбі з хворобою, яка уражає овочі.

Помідори треба вирощувати уважно й пильно. Вони не захищені від усіляких інфекцій, тому часто на них може "кидатися" грибок. Лікувати його не зовсім просто, тому треба проводити профілактику та стежити за розвитком рослини. Городники радять одразу починати посилене лікування з перших ознак хвороби.

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Які є грибкові захворювання помідорів

Найпоширенішим захворюванням є фітофтороз, який уражає плід знизу. Бура пляма щоразу стає більшою, тоді гине овоч та й вся рослина. Фітофтороз настає від надлишку вологи.

Важко вивести з помідорів грибкову інфекцію макроспоріоз. Ознакою є бурі плями на листі, які збільшуються, а тоді листя починає відмирати. Ці плями також можуть бути на самих плодах. Найчастіше макроспоріоз з’являється в сильну літню спеку.

Септоріаз вражає всю рослину. З’явитися грибок може ще на самій стадії розсади. Інфікування прискорює підвищена вологість і рослина починає одразу гинути.



Для профілактики помідорів треба використовувати фурацилін / Фото Pexels

А от біла та бура гниль з’являється через непомірну підгодівлю рослин гноєм. Провокує появу висока вологість. Після плям на плодах помідори вже не можна ніяк врятувати.

Вершинна гниль поширюється дуже швидко та з’являється на плодах. При виявленні перших ознак їх треба одразу видалити.

Найнебезпечнішим захворюванням томата вважається чорна ніжка. Рослину після цього грибка врятувати вже неможливо.

Як використовувати фурацилін від грибків

Дачники використовують фурацилін для профілактики грибкових інфекцій. Одну таблетку фурациліну треба розкришити до порошку та розчинити в літрі води. Тоді налийте розчин у розпилювач та обробіть ним томати. Бажано цю процедуру проводити раз на тиждень вранці або ж ввечері, коли немає пекучих сонячних променів.