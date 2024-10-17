У мережі все частіше можна помітити блогерів, які діляться своїми лайфхаками щодо використання деяких простих копійчаних засобів у побуті. Британський кухар Аллесандро Вітале з майже 5-мільйонною аудиторією в інстаграмі розповів, що можна робити з харчовою содою.

Цікаво Вапняний наліт назавжди зникне з унітаза: він блищатиме, як новенький

Цей засіб вже давно став домашнім помічником, тож розповідаємо про найпопулярніші варіанти її застосування.

Чистить туалет

Харчову соду часто використовують для того, аби позбутися забруднень в туалеті. Потрібно лише змішати харчову соду з олією лимона чи лаванди (може бути будь-який ароматичний засіб) й залити цю суміш в унітаз.

На деякий час потрібно залишити, щоб сода ще й прибрала неприємні запахи, а потім почистіть щіткою та змийте.

Чистить пригорілий посуд

На кухні часто можуть зустрічатися пригорілі каструлі чи пательні. Щоб легко позбутися цього нагару, посипте поверхню содою й додайте зверху лимонний сік. Залишіть посуд на деякий час, щоб сода з кислотою почала діяти, а тоді відмийте за допомогою жорсткої губки.

Допомагає у пранні

Соду можна використовувати навіть у пранні. Треба всього лише половину склянки оцту додати в барабан. Найкраще її використовувати для прання кухонних рушників. Сода прибере поганий запах та зробить їх м’якішими.

Блогер розповідає про користь соди: дивіться відео

Чистить плиту

Для очищення плити й конфорок є спеціальні сипучі розчини, втім ви можете застосувати домашній засіб. Вам потрібно посипати поверхню содою й полити зверху лимонним соком. Сода та кислота з лимона видалять стійкі плями.

Дезінфікує фрукти та овочі

Щоб ваші фрукти та овочі були чистими та свіжими – замочіть їх у воді з содою та оцтом. Після цього промийте під протічною водою та витріть паперовими рушниками. Щоб фрукти й овочі якомога довше збереглися – краще тримати їх у холодильнику.