В сети все чаще можно заметить блогеров, которые делятся своими лайфхаками по использованию некоторых простых копеечных средств в быту. Британский повар Аллесандро Витале с почти 5-миллионной аудиторией в инстаграме рассказал, что можно делать с пищевой содой.

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Это средство уже давно стало домашним помощником, поэтому рассказываем о самых популярных вариантах ее применения.

Чистит туалет

Пищевую соду часто используют для того, чтобы избавиться от загрязнений в туалете. Нужно лишь смешать пищевую соду с маслом лимона или лаванды (может быть любое ароматическое средство) и залить эту смесь в унитаз.

На некоторое время нужно оставить, чтобы сода еще и убрала неприятные запахи, а затем почистите щеткой и смойте.

Чистит пригоревшую посуду

На кухне часто могут встречаться пригоревшие кастрюли или сковороды. Чтобы легко избавиться от этого нагара, посыпьте поверхность содой и добавьте сверху лимонный сок. Оставьте посуду на некоторое время, чтобы сода с кислотой начала действовать, а потом отмойте с помощью жесткой губки.

Помогает в стирке

Соду можно использовать даже в стирке. Надо всего лишь половину стакана уксуса добавить в барабан. Лучше всего ее использовать для стирки кухонных полотенец. Сода уберет плохой запах и сделает их более мягкими.

Блогер рассказывает о пользе соды: смотрите видео

Чистит плиту

Для очистки плиты и конфорок есть специальные сыпучие растворы, впрочем вы можете применить домашнее средство. Вам нужно посыпать поверхность содой и полить сверху лимонным соком. Сода и кислота из лимона удалят стойкие пятна.

Дезинфицирует фрукты и овощи

Чтобы ваши фрукты и овощи были чистыми и свежими – замочите их в воде с содой и уксусом. После этого промойте под проточной водой и вытрите бумажными полотенцами. Чтобы фрукты и овощи как можно дольше сохранились – лучше держать их в холодильнике.