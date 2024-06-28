Коли проводити обробки на городі та в саду: місячний календар на липень

Розпланувати садові роботи на липень дуже важливо, адже це допоможе вам не забути про деякі важливі речі, які мають бути зроблені на городі. І місячний календар у цьому допоможе.

Астрологи переконані, що Місяць може впливати на те, як ростуть ваші рослини, тож до його циклу точно варто прислухатися, коли ви плануєте обробки рослин та посадку їх на городі. Поради 24 діляться місячним календарем обробок на місяць.

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Коли потрібно проводити обробки на городі в липні

1 – 2 липня. Цей час вважається нейтральним для обробок, проте ви можете використати його для посадки деяких рослин – наприклад, помідорів, перців та огірків.

3 – 4 липня. Місяць у знаку Близнюків, а значить, це сприятливий період для обробки коренеплодів, а саме моркви та редьки. В ці дні можна також зайнятися висадкою цибулі, часнику та картоплі.

5 – 7 липня. Через те, що місяць у знаку Рака, цей день ідеально підійде для обробки ґрунту, боротьби зі шкідниками та використання засобів від білокрилки.

8 – 9 липня. Дуже важливо зайнятися в ці дні підживленням рослин. Також це вдалий час для поливу городу та саду.

10 – 11 липня. Цей час підходить для обробок, підготовки ґрунту та збору врожаю. Також ви можете використати гербіциди чи народні методи для обробки бур'янів.



Обробки на городі потрібно проводити вчасно / Фото Pexels

12 – 14 липня. Ці дні для боротьби зі шкідниками вважаються досить нейтральними. Втім, і цей час ви можете використовувати добрива для підвищення врожайності своїх культур. Ще один важливий момент: не забудьте перевірити, чи не страждають ваші рослини від грибкових хвороб.

15 – 16 липня. В ці дні потрібно зайнятися підгортанням картоплі, помідорів, перцю та огірків – так ви захистите корені від перегріву та збережете вологість ґрунту.

17 – 19 липня. В цей час можна зайнятися підживленням ягід для того, щоб покращити їхню врожайність та смак.

20 – 22 липня. Чудовий час для обробки ґрунту, підготовки до посадок та збору урожаю. Потрібно особливу увагу звернути на боротьбу зі шкідниками в саду та на городі.

23 – 25 липня. Несприятливий час для посадок та підживлення. Краще уникати в ці дні роботи на городі, тож можна зайнятися доглядом за вигрібними ямами, двором тощо.

28 – 29 липня. В цей час також краще утриматися від будь-яких обробок.

30 – 31 липня. Ідеальний час для обробки ґрунту та підживлення рослин на городі.