Місячний календар покупок на квітень: в як дні не можна витрачати ні на що гроші

Є такі дні, коли краще нічого не купувати, оскільки за місячним календарем ці дні є негативними. Придбані речі можуть швидко поламатися або ж взагалі вам не підійти.

Ні для кого вже не секрет, що фаза Місяця впливає на наше життя, пишуть Поради 24. Дні можуть бути сприятливими й навпаки, невдалими. Енергетична фаза Місяця може не лише впливати на наше життя, але й на покупки, які ми здійснюємо.

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Астрологи попереджають про певні дні, в які не варто нічого купувати, оскільки ви лише дарма витратите гроші. Придбані речі виявляться неякісними та можуть втратити свої властивості. До прикладу, годинник вийде з ладу, одяг швидко втратить якість, а взуття може порватися.

Щоб покупки вас тішили та прослужили якомога довше, робіть їх виключно в сприятливі місячні дні.



Місячний календар покупок на квітень / Фото Pexels

Фази Місяця у квітні 2024 року

1 – 7 квітня: Фаза Місяця, що спадає.

У ці дні корисно купувати речі, що випромінюють світло – лампочки, переноски, ліхтарі тощо. Також можна витрачати гроші на будь-які власні потреби та навіть торгуватися. Період вдалий для покупок подарунків, інструментів, знарядь праці та механізмів.

8 квітня: Молодик

Не варто в ці дні купувати щось кругле. Також не рекомендовано купувати книги чи зошити. Астрологи не радять купувати жодні алкогольні напої, оскільки вам від них буде дуже погано.

9 – 23 квітня: Фаза Місяця, що зростає

У цей період можна купувати будь-які товари. Проблем з покупками не повинно бути жодних. Дозволяється купувати щось дрібне – побутові речі чи щось дороге й габаритне – машину чи навіть квартиру.

24 квітня: Повний місяць

Коли Місяць у повні, то варто обмежити будь-які покупки. Загалом відмовтеся від покупки авіаквитків чи туристичних путівок, оскільки за словами астрологів, відпочинок може пройти невдало та бути зіпсованим. Не рекомендовано купувати ніякі будматеріали чи насіння рослин, оскільки на городі все погано зійде.

25 – 30 квітня: Знову спадний Місяць

У цей час життєва енергія людини йде на спад, тому краще не робити жодних імпульсивних покупок. За необхідності, купуйте лише ті товари, з якими ви знайомі. Від нової косметики чи покупок одягу онлайн краще відмовитися.