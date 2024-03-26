Лунный календарь покупок на апрель: в какие дни нельзя тратить ни на что деньги

Есть такие дни, когда лучше ничего не покупать, поскольку по лунному календарю эти дни являются негативными. Приобретенные вещи могут быстро поломаться или же вообще вам не подойти.

Ни для кого уже не секрет, что фаза Луны влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. Дни могут быть благоприятными и наоборот, неудачными. Энергетическая фаза Луны может не только влиять на нашу жизнь, но и на покупки, которые мы совершаем.

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Астрологи предупреждают об определенных днях, в которые не стоит ничего покупать, поскольку вы только зря потратите деньги. Приобретенные вещи окажутся некачественными и могут потерять свои свойства. К примеру, часы выйдут из строя, одежда быстро потеряет качество, а обувь может порваться.

Чтобы покупки вас радовали и прослужили как можно дольше, делайте их исключительно в благоприятные лунные дни.



Лунный календарь покупок на апрель / Фото Pexels

Фазы Луны в апреле 2024 года

1 – 7 апреля: Фаза Луны, убывающая Луна.

В эти дни полезно покупать вещи, излучающие свет – лампочки, переноски, фонари и тому подобное. Также можно тратить деньги на свои потребности и даже торговаться. Период удачный для покупок подарков, инструментов, орудий труда и механизмов.

8 апреля: Новолуние

Не стоит в эти дни покупать что-то круглое. Также не рекомендуется покупать книги или тетради. Астрологи не советуют покупать никакие алкогольные напитки, поскольку вам от них будет очень плохо.

9 – 23 апреля: Фаза Луны, растущей Луны

В этот период можно покупать любые товары. Проблем с покупками не должно быть никаких. Разрешается покупать что-то мелкое – бытовые вещи или что-то дорогое и габаритное – машину или даже квартиру.

24 апреля: Полнолуние

Когда Луна в полнолунии, то стоит ограничить любые покупки. В общем откажитесь от покупки авиабилетов или туристических путевок, поскольку по словам астрологов, отдых может пройти неудачно и быть испорченным. Не рекомендуется покупать никакие стройматериалы или семена растений, поскольку на огороде все плохо взойдет.

25 – 30 апреля: Снова убывающая Луна

В это время жизненная энергия человека идет на спад, поэтому лучше не делать никаких импульсивных покупок. При необходимости, покупайте только те товары, с которыми вы знакомы. От новой косметики или покупок одежды онлайн лучше отказаться.