Коли садити капусту у квітні: ідеальні дні за місячним календарем

Капуста – це овоч, який часто можна побачити на українських городах, і недарма, адже він використовується у безлічі страв. Також капуста досить проста у вирощуванні, головне – висадити її вчасно.

Для того, щоб отримати ранній та багатий урожай капусти, чимало городників спершу вирощують розсаду. Так можна прискорити дозрівання качанів та отримати врожай швидше, повідомляє 24 Канал.

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Коли сіяти ранню капусту на розсаду?

У більшості регіонів України ранні сорти білокачанної капусти висаджують на розсаду вже у перші тижні березня. Такі сорти призначені для того, аби швидко їх виростити та споживати свіжими, а не довго зберігати.

Пізні сорти садять на розсаду в середині та наприкінці квітня – такі сорти вже можна довго зберігати та квасити. А ось цвітна капуста є більш теплолюбною, тож на розсаду її можна садити з кінця березня до середини травня, з інтервалами у тиждень – півтора. Терміни посіву дуже сильно залежать від сорту та того часу, коли ви хочете зібрати урожай.



Капусту потрібно висадити вчасно / Фото Pexels

Якщо ж ви хочете вирощувати пекінську капусту, тоді потрібно сіяти її на розсаду в середині березня – на початку квітня, а у відкритий ґрунт висаджувати десь на початку травня.

Та під час посіву капусти городники дуже часто орієнтуються не тільки на погоду та сорт овочу, але й на місячний календар. Фаза цього світила може підказати, коли найбільш вдалі дні для посадки.

У квітні 2025 року, наприклад, капусту потрібно садити 7, 12 – 14, 21, 22 числа.

До речі, раніше ми розповідали, коли за місячним календарем потрібно садити перець.

Як посадити капусту на розсаду?

Спершу потрібно підібрати контейнери з дренажними отворами. Якщо будете використовувати окремі горщики чи стаканчики, це допоможе уникнути стресу для рослин під час пересадки.

Перед початком вирощування рослин потрібно підібрати та знезаразити насіння – зазвичай це роблять за допомогою перекису водню чи слабкого розчину марганцівки. Так ви захистите майбутню розсаду від патогенів та грибкових захворювань.

Після знезараження насіння промийте його чистою водою та викладіть для пророщування між вологими шарами марлі чи туалетного паперу.