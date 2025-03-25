Календар посадки огірків на квітень 2025: вони виростуть вдвічі більшими
- Календар місячних фаз визначає сприятливі дні для посадки огірків у квітні 2025 року: 1, 4, 5, 11-15, 23, 24, 25 числа.
- Несприятливі дні для посадки огірків у квітні за місячним календарем: 26, 27, 28 числа.
- Оптимальний час для посадки розсади огірків у відкритий ґрунт — кінець травня - початок червня, коли ґрунт прогріється до +15 градусів.
Огірки – це та культура, яка точно має бути на вашому городі. Ось тільки їхня посадка – це той ще головний біль для багатьох городників, адже потрібно вдало підібрати час для неї.
Дуже часто городникам доводиться стикатися з тим, що розсада огірків виростає слабкою, або ж потім на гілках з'являються пустоцвіти, повідомляє 24 Канал. Та якщо висадити насіння у вдалі дні, цього можна легко уникнути.
Цікаво Викинете удачу та достаток з дому: ось коли не можна виносити сміття
Коли садити огірки у квітні?
Чимало городників, які вже не вперше вирощують огірки, знають, що важливо під час вибору дати посадки покладатися не тільки на погоду і сорт, але й на місячний календар – він може підказати вдалі та небезпечні дні для посіву рослин.
Раніше предки, які не мали телебачення та інтернету, під час посадки городини слідкували за природними циклами – і тому щороку мали немалий урожай. Ці спостереження дійшли й до нас – у вигляді місячного календаря.
Відомо, що Місяць, як супутник нашої планети, має великий вплив на її магнітне поле. І раніше, спостерігаючи за небесним тілом, городники дійшли висновків, що рослини теж реагують на фази Місяця.
Наприклад, у березні огірки можна сіяти 1, 4, 5, 8, 9, 15 – 19, 27 та 31 числа. А ось у квітні найбільш вдалі дні вже інші – 1, 4, 5, 11 – 15, 23, 24, 25 числа.
Але є й кілька днів, у які категорично заборонено сіяти огірки за місячним календарем. У квітні це 26, 27 та 28 числа.
Огірки потрібно посадити у правильний час / Фото Pexels
Як правильно сіяти огірки?
Насіння огірків відмінно проростає й у відкритому ґрунті, але тоді урожай буде досить пізнім. І тому чимало городників вдаються до вирощування розсади на підвіконні, а вже після цього пересаджують її на город.
Оптимальними термінами посадки розсади на город вважається кінець травня – початок червня, коли ґрунт вже прогріється до +15 градусів. Сіянці готові до посадки через 3 тижні після того, як ви висієте їх у контейнер. Але якщо тримати розсаду вдома більше, ніж місяць, це може призвести до зменшення врожайності.