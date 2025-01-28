Місячний календар справ на лютий: вдалі та погані дні, про які треба знати

Кожна людина складає собі план на місяць, однак для того, щоб період був успішний та все вдавалося, варто знати, які дні є успішними, а в які дні краще уникати будь-якого виконання справ. Щоб зрозуміти вдалий час і не дуже, рекомендовано звертати увагу на фази Місяця.

Орієнтуючись у фазах, вам буде легше зрозуміти, в які дні можна планувати важливі справи й приймати важливі рішення, а коли саме краще відмовитися навіть від дрібних завдань, пише 24 Канал.

Зверніть увагу 2 найнебезпечніші дні, про які варто знати: місячний календар на лютий

Місячний календар справ на лютий

Щоб лютий пройшов для нас гармонійно, на фази Місяця варто звертати увагу, бо вони мають вплив не лише на наші емоції та самопочуття, але й на ефективність запланованих справ.

За місячним календарем на лютий 2025 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 11 лютого;

– з 1 по 11 лютого; Повний Місяць – 12 лютого;

– 12 лютого; Спадаючи Місяць – з 13 по 27 лютого;

– з 13 по 27 лютого; Новий Місяць – 28 лютого.

Енергетика кожної фази Місяця по-різному впливає на наше життя, тому тут важливо розуміти головне значення кожної з них. Не варто починати ніяких справ, коли Місяць є молодим чи повним.

Починати нові справи, ставити цілі та здійснювати мрії можна в період, коли Місяць росте. Фаза росту є ідеальним часом для нових починань та залучення позитивних подій у житті. Постарайтеся з 1 по 11 лютого вирішити багато важливих для вас питань та запланувати для себе найкращі події.



Найкраще починати справи тоді, коли Місяць перебуває у фазі росту / Фото Pexels

На Спадаючий Місяць (з 13 по 27 лютого) рекомендовано закривати всі "хвости" й вирішувати питання, які вже тривалий час не можуть завершитися. У Повню (12 лютого) потрібно завершити всі завдання й не повертатися до старих проєктів. Повний Місяць трохи погано впливає на людей, тому варто уникати виконання колективних завдань.

У Новий Місяць, який настане 28 лютого, можна планувати майбутнє, планувати поїздки, купувати дорогі речі та займатися важливими справами.

Найкращі дати для будь-яких починань: 1, 5, 7, 9, 10 лютого.

Найкращі дні для фінансових операцій: 2, 3, 6, 8, 11 лютого.

Найкращі дні для косметичних процедур: 4, 10, 13, 15, 16, 26, 28 лютого.

Найкращі дні для поїздок: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 лютого.

Не варто планувати й робити нічого серйозного 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25 та 27 лютого. Саме ці дні вважаються невдалими для виконання будь-яких завдань.