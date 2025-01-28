Лунный календарь дел на февраль: удачные и плохие дни, о которых надо знать

Каждый человек составляет себе план на месяц, однако для того, чтобы период был успешный и все удавалось, следует знать, какие дни являются успешными, а в какие дни лучше избегать любого выполнения дел. Чтобы понять удачное время и не очень, рекомендуется обращать внимание на фазы Луны.

Ориентируясь в фазах, вам будет легче понять, в какие дни можно планировать важные дела и принимать важные решения, а когда именно лучше отказаться даже от мелких задач, пишет 24 Канал.

Обратите внимание 2 самых опасных дня, о которых стоит знать: лунный календарь на февраль

Лунный календарь дел на февраль

Чтобы февраль прошел для нас гармонично, на фазы Луны стоит обращать внимание, потому что они влияют не только на наши эмоции и самочувствие, но и на эффективность запланированных дел.

По лунному календарю на февраль 2025 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 11 февраля;

– с 1 по 11 февраля; Полнолуние – 12 февраля;

– 12 февраля; Убывающая Луна – с 13 по 27 февраля;

– с 13 по 27 февраля; Новая Луна – 28 февраля.

Энергетика каждой фазы Луны по-разному влияет на нашу жизнь, поэтому здесь важно понимать главное значение каждой из них. Не стоит начинать никаких дел, когда Луна является молодой или полной.

Начинать новые дела, ставить цели и осуществлять мечты можно в период, когда Луна растет. Фаза роста является идеальным временем для новых начинаний и привлечения положительных событий в жизни. Постарайтесь с 1 по 11 февраля решить много важных для вас вопросов и запланировать для себя лучшие события.



Лучше всего начинать дела тогда, когда Луна находится в фазе роста / Фото Pexels

На убывающую Луну (с 13 по 27 февраля) рекомендуется закрывать все "хвосты" и решать вопросы, которые уже длительное время не могут завершиться. В Полнолуние (12 февраля) нужно завершить все задачи и не возвращаться к старым проектам. Полнолуние немного плохо влияет на людей, поэтому стоит избегать выполнения коллективных задач.

В Новолуние, которое наступит 28 февраля, можно планировать будущее, планировать поездки, покупать дорогие вещи и заниматься важными делами.

Лучшие даты для любых начинаний: 1, 5, 7, 9, 10 февраля.

Лучшие дни для финансовых операций: 2, 3, 6, 8, 11 февраля.

Лучшие дни для косметических процедур: 2 _COPY3 6 6 8 11 февраля: 4, 10, 13, 15, 16, 26, 28 февраля.

Лучшие дни для поездок: 4: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 февраля.

Не стоит планировать и делать ничего серьезного 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25 и 27 февраля. Именно эти дни считаются неудачными для выполнения любых задач.