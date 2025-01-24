Февраль – это последний месяц зимы, поэтому важно уделить внимание всем незавершенным делам и разобраться, какие дни подходят лучше всего для важных начинаний. І Советы 24 делятся точным лунным календарем.

Интересно Эти 6 растений стоит выращивать в спальне: они принесут там пользу

Лунный календарь на февраль 1 февраля Растущая Луна 3 день 2 февраля Растущая Луна 4 день 3 февраля Растущая Луна 5 день 4 февраля Растущая Луна 6 день 5 февраля Первая четверть 7 день 6 февраля Растущая Луна 8 день 7 февраля Растущая Луна 9 день 8 февраля Растущая Луна 10 день 9 февраля Растущая Луна 11 день 10 февраля Растущая Луна 12 день 11 февраля Растущая Луна 13 день 12 февраля Полнолуние 14 день 13 февраля Полнолуние 5 день 14 февраля Убывающая Луна 16 день 15 февраля Убывающая Луна 17 день 16 февраля Убывающая Луна 18 день 17 февраля Убывающая Луна 19 день 18 февраля Убывающая Луна 20 день 19 февраля Убывающая Луна 21 день 20 февраля Последняя четверть 22 день 21 февраля Убывающая Луна 23 день 22 февраля Убывающая Луна 24 день 23 февраля Убывающая Луна 25 день 24 февраля Убывающая Луна 26 день 25 февраля Убывающая Луна 27 день 26 февраля Убывающая Луна 28 день 27 февраля Убывающая Луна 29 день 28 февраля Новолуние 0 день

Как фазы Луны влияют на человека?

Каждый лунный цикл несколько короче обычного календарного месяца и длится 28 – 29 дней. Кроме того, он делится на фазы, которые могут существенно влиять на то, как чувствует себя человек.

В частности, полные – это период, когда стоит быть очень осторожными, ведь человек становится склонным к необдуманным и спонтанным поступкам. Из-за таких действий человек может стать опрометчивым и пожалеть о содеянном позже.

Луна, убывающая, характеризуется обострением реакций человека. Астрологи советуют уделить время себе, найти новые хобби и увлечения. Больше отдыхайте, ведь возбудители и стресс в это время лунного цикла особенно вредны. Луна, растущая же, наоборот, является временем, когда нужно реализовывать все планы.

Новый месяц – идеальная возможность начать что-то новое, поэтому воспользуйтесь этим временем.

Какие есть опасные и благоприятные даты в феврале?

Ориентируясь на лунные фазы и расположение планет, астрологи могут определить наиболее благоприятные и опасные даты месяца.