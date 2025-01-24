Февраль – это последний месяц зимы, поэтому важно уделить внимание всем незавершенным делам и разобраться, какие дни подходят лучше всего для важных начинаний. І Советы 24 делятся точным лунным календарем.
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1 февраля
|Растущая Луна
|3 день
|2 февраля
|Растущая Луна
|4 день
|3 февраля
|Растущая Луна
|5 день
|4 февраля
|Растущая Луна
|6 день
|5 февраля
|Первая четверть
|7 день
|6 февраля
|Растущая Луна
|8 день
|7 февраля
|Растущая Луна
|9 день
|8 февраля
|Растущая Луна
|10 день
|9 февраля
|Растущая Луна
|11 день
|10 февраля
|Растущая Луна
|12 день
|11 февраля
|Растущая Луна
|13 день
|12 февраля
|Полнолуние
|14 день
|13 февраля
|Полнолуние
|5 день
|14 февраля
|Убывающая Луна
|16 день
|15 февраля
|Убывающая Луна
|17 день
|16 февраля
|Убывающая Луна
|18 день
|17 февраля
|Убывающая Луна
|19 день
|18 февраля
|Убывающая Луна
|20 день
|19 февраля
|Убывающая Луна
|21 день
|20 февраля
|Последняя четверть
|22 день
|21 февраля
|Убывающая Луна
|23 день
|22 февраля
|Убывающая Луна
|24 день
|23 февраля
|Убывающая Луна
|25 день
|24 февраля
|Убывающая Луна
|26 день
|25 февраля
|Убывающая Луна
|27 день
|26 февраля
|Убывающая Луна
|28 день
|27 февраля
|Убывающая Луна
|29 день
|28 февраля
|Новолуние
|0 день
Как фазы Луны влияют на человека?
Каждый лунный цикл несколько короче обычного календарного месяца и длится 28 – 29 дней. Кроме того, он делится на фазы, которые могут существенно влиять на то, как чувствует себя человек.
В частности, полные – это период, когда стоит быть очень осторожными, ведь человек становится склонным к необдуманным и спонтанным поступкам. Из-за таких действий человек может стать опрометчивым и пожалеть о содеянном позже.
Луна, убывающая, характеризуется обострением реакций человека. Астрологи советуют уделить время себе, найти новые хобби и увлечения. Больше отдыхайте, ведь возбудители и стресс в это время лунного цикла особенно вредны. Луна, растущая же, наоборот, является временем, когда нужно реализовывать все планы.
Новый месяц – идеальная возможность начать что-то новое, поэтому воспользуйтесь этим временем.
Какие есть опасные и благоприятные даты в феврале?
Ориентируясь на лунные фазы и расположение планет, астрологи могут определить наиболее благоприятные и опасные даты месяца.
- Опасные даты – 19 и 20 февраля.
- Благоприятные дни – 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 февраля.
- Не очень благоприятные дни – 1, 2, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28.