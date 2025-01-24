Лютий – це останній місяць зими, тож важливо приділити увагу усім незавершеним справам та розібратися, які дні підходять найкраще для важливих починань. І Поради 24 діляться точним місячним календарем.

Цікаво Ці 6 рослин варто вирощувати у спальні: вони принесуть там користь

Місячний календар на лютий 1 лютого Зростаючий Місяць 3 день 2 лютого Зростаючий Місяць 4 день 3 лютого Зростаючий Місяць 5 день 4 лютого Зростаючий Місяць 6 день 5 лютого Перша чверть 7 день 6 лютого Зростаючий Місяць 8 день 7 лютого Зростаючий Місяць 9 день 8 лютого Зростаючий Місяць 10 день 9 лютого Зростаючий Місяць 11 день 10 лютого Зростаючий Місяць 12 день 11 лютого Зростаючий Місяць 13 день 12 лютого Повний Місяць 14 день 13 лютого Повний Місяць 5 день 14 лютого Спадаючий Місяць 16 день 15 лютого Спадаючий Місяць 17 день 16 лютого Спадаючий Місяць 18 день 17 лютого Спадаючий Місяць 19 день 18 лютого Спадаючий Місяць 20 день 19 лютого Спадаючий Місяць 21 день 20 лютого Остання чверть 22 день 21 лютого Спадаючий Місяць 23 день 22 лютого Спадаючий Місяць 24 день 23 лютого Спадаючий Місяць 25 день 24 лютого Спадаючий Місяць 26 день 25 лютого Спадаючий Місяць 27 день 26 лютого Спадаючий Місяць 28 день 27 лютого Спадаючий Місяць 29 день 28 лютого Молодик 0 день

Як фази Місяця впливають на людину?

Кожен місячний цикл дещо коротший за звичайний календарний місяць і триває 28 – 29 днів. Окрім того, він ділиться на фази, які можуть суттєво впливати на те, як почувається людина.

Зокрема, повні – це період, коли варто бути дуже обережними, адже людина стає схильною до необдуманих і спонтанних вчинків. Через такі дії людина може стати необачною та пожалкувати про скоєне пізніше.

Місяць, що спадає, характеризується загостренням реакцій людини. Астрологи радять приділити час собі, знайти нові хобі та захоплення. Більше відпочивайте, адже збудники та стрес в цей час місячного циклу особливо шкідливі. Місяць, що зростає ж, навпаки, є часом, коли потрібно реалізовувати усі плани.

Новий місяць – ідеальна можливість почати щось нове, тож скористайтеся цим часом.

Які є небезпечні та сприятливі дати у лютому?

Орієнтуючись на місячні фази та розташування планет, астрологи можуть визначити найбільш сприятливі та небезпечні дати місяця.