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Поради Поради по дому Притягують безшлюбність: ці квіти нізащо не можна тримати вдома
2 липня, 21:56
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Притягують безшлюбність: ці квіти нізащо не можна тримати вдома

Марина Блохіна
Основні тези
  • Езотерики вважають, що деякі рослини, такі як фікус, плющ, сансев'єрія і японська горобина, можуть негативно впливати на любовне життя, особливо для самотніх жінок.
  • Фікус, плющ, сансев'єрія та японська горобина пов'язані з поганою енергетикою, що може призводити до руйнування відносин і відганяння чоловіків.

Езотерики переконані, що кожна рослина має свою енергетику, і тому потрібно уважно ставитися до того, які вазони ви приносите до свого дому. Деякі, виявляється, можуть навіть впливати на любовне життя людини.

Про рослини, які притягують безшлюбність у життя людини, розповідає 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Особливо обережними щодо них варто бути самотнім жінкам. 

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Фікус

Попри те, що фікус – це проста у догляді та гарна рослина, він має не найкращу енергетику. Втім, фікус все ще залишається дуже популярним, і тому його можна побачити чи не в кожному домі. 

Та езотерики переконують, що якщо тримати вдома фікус, можна втратити коханого. 


Фікус притягує нещастя в коханні / Фото Pexels

Плющ

Цю рослину вирощувати в себе вдома також не радять – ще наші предки вірили, що вона відганяє чоловіків. У жодному разі не радили незаміжній дівчині тримати вдома плющ, адже ця рослина – паразит, і тому не терпить жодного сусідства. 

Сансев'єрія

У народі ця рослина має і іншу назву – щучий хвіст. Вона досить популярна, адже практично не потребує догляду та виживе навіть у найбільш лінивих квітникарів. Втім, езотерики вірять, що сансев'єрія приносить у дім таку енергетику, що призводить до руйнування сімейного добробуту та міцного зв'язку між чоловіком та жінкою. 

До слова, раніше ми вже розповідали, в які дні тижня не можна платити комуналку – виявляється, прикмети щодо цього досить суворі. 

Японська горобина

Цей гіллястий чагарник також називають ардизією, і він вирізняється наявністю маленьких червоних ягід, зібраних у гроно. Але в народі кущ має ще одну назву – "дерево вдів". 