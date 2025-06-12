4 кімнатні рослини, які переживуть вас: їх просто неможливо знищити

Чимало людей з острахом заводять нові кімнатні рослини, очікуючи, що ті можуть загинути за лічені місяці чи роки. На щастя, існує кілька видів рослин, які потребують мінімального догляду та можуть тішити око дуже довго.

Навіть якщо ви квітникар-аматор, і раніше вам ніколи не вдавалося втримати кімнатну рослину живою надовго, це може змінитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Отож, потрібно звернути увагу на конкретні види рослин, які варто тримати вдома.

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Різдвяний кактус

Попри те, що назва натякає на те, що це саме зимова квітка, різдвяний кактус може тішити око протягом цілого року. Настільки, що деякі з цих рослин можуть легко прожити 100 років і більше.

А за належного догляду різдвяний кактус цвістиме частіше, ніж раз на рік – це буде відбуватися під час зимових свят та наприкінці весни чи на початку літа.

Грошове дерево

Прикмети стверджують, що це дерево пов'язане з удачею та процвітанням. І дещиця правди у цьому точно є – адже за належних умов грошове дерево може процвітати у вашому домі від 50 до 100 років.

Найкраще ростуть ці рослини за яскравого непрямого освітлення. Також потрібно подбати про частий полив навесні та влітку. Окрім того, ми розповідали раніше, що потрібно робити, аби грошове дерево зацвіло.

Саговник відгорнений

Ця доісторична рослина існувала ще в часи динозаврів – і легко може стати частинкою історії і у вашому домі. Пальма, виявляється, може спокійно рости аж до 200 років! І для того, аби забезпечити рослині подібне довголіття, потрібно подбати про те, аби не переливати її та помістити на яскраве, непряме сонце.



Пальми можуть жити дуже довго / Фото Pexels

Аспідистра

Аспідистри – це надзвичайно витривалі рослини, що можуть процвітати у суворих умовах та легко переносять недбале ставлення. Окрім того, жити вони можуть близько 50 років, а деякі рослини живуть навіть понад століття.