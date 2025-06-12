4 комнатных растения, которые переживут вас: их просто невозможно уничтожить

Многие люди со страхом заводят новые комнатные растения, ожидая, что те могут погибнуть за считанные месяцы или годы. К счастью, существует несколько видов растений, которые требуют минимального ухода и могут радовать глаз очень долго.

Даже если вы цветовод-любитель, и раньше вам никогда не удавалось удержать комнатное растение живым надолго, это может измениться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому, нужно обратить внимание на конкретные виды растений, которые стоит держать дома.

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Рождественский кактус

Несмотря на то, что название намекает на то, что это именно зимний цветок, рождественский кактус может радовать глаз в течение целого года. Настолько, что некоторые из этих растений могут легко прожить 100 лет и более.

А при надлежащем уходе рождественский кактус будет цвести чаще, чем раз в год – это будет происходить во время зимних праздников и в конце весны или в начале лета.

Денежное дерево

Приметы утверждают, что это дерево связано с удачей и процветанием. И доля правды в этом точно есть – ведь при надлежащих условиях денежное дерево может процветать в вашем доме от 50 до 100 лет.

Лучше всего растут эти растения при ярком непрямом освещении. Также нужно позаботиться о частом поливе весной и летом. Кроме того, мы рассказывали ранее, что нужно делать, чтобы денежное дерево зацвело.

Саговник отвернутый

Это доисторическое растение существовало еще во времена динозавров – и легко может стать частью истории и в вашем доме. Пальма, оказывается, может спокойно расти до 200 лет! И для того, чтобы обеспечить растению подобное долголетие, нужно позаботиться о том, чтобы не переливать ее и поместить на яркое, непрямое солнце.



Пальмы могут жить очень долго / Фото Pexels

Аспидистра

Аспидистры – это очень выносливые растения, которые могут процветать в суровых условиях и легко переносят небрежное отношение. Кроме того, жить они могут около 50 лет, а некоторые растения живут даже более века.