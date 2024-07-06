Саме сирість та вологість спричиняють грибок. Його важко позбутися, однак окрім хімічних засобів варто скористатися кількома рослинами, які можете поставити у ванній чи будь-якій іншій кімнаті, де процвітає грибок.

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Хлорофітум

Ця рослина ідеально підійде для ванної кімнати. Вона регулює рівень вологості, очищує повітря та створює середовище, яке є менш сприятливим для розвитку цвіті. Хлорофітуму потрібне помірний полив та непряме сонячне світло.

Папороть

Саме папороть найкраще поглинає вологу з повітря. Тримати рослину рекомендовано під непрямим світло, але слідкуйте за тим, аби ґрунт був вологим.



Папороть добре поглинає вологу / Фото Pexels

Тіландія

Вазонку потрібна гарна циркуляція повітря та рясний полив до кількох разів на тиждень. Рослина також підтримує рівень вологості та здатна зменшити ймовірність появи цвілі.

Спатифілум

Цей вазонок добре росте при слабкому освітленні. Він чудово поглинає спори цвілі та очищає повітря. Спатифілум треба регулярно поливати, однак надмірного зволоження уникайте.

Алое

Відома нам всім рослина добре очищає повітря. Вона гарно росте під яскравим непрямим сонячним світлом. Поливати алое треба рясно, але не часто.