Кисневий порошок здатний усунути будь-який бруд, тому господині його часто використовують в боротьбі з різними плямами.

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Він добре розчиняється у воді та чудово підходить для відбілювання речей. Якщо у вас є забруднені соусами, травою, жиром чи іншим брудом білі речі, тоді обов’язково використовуйте кисневий порошок. Він підходить для футболок, светрів, сорочок та джинсів.

Для кольорового одягу кисневий порошок також підходить. Він позбавить речі від слідів кави, чаю чи варення та надасть вбранню свіжого вигляду. Однак будьте обережними з вовною та шовком. Ці тканини не можна прати кисневим порошком.

Не менш важливим є й склад кисневого порошку (перкарбонат натрію, кристалосольват карбонату натрію і пероксид водню), тому він безпечний для одягу та людей та не спровокує алергічних реакцій.



Кисневий порошок використовують для відпирання одягу / Фото Unsplash

Як використовувати кисневий порошок

Розводити порошок дуже легко. На один літр окропу додайте 2 столові ложки порошку та опустіть в розчин речі. Зачекайте 20 хвилин, а тоді кидайте в пральну машинку.

Окрім одягу, кисневий порошок використовують для посуду. Якщо на ньому є гар чи сліді від приготування їжі, які важко відмити, тоді просто залийте його розчином, почекайте 30 хвилин та промийте потім ретельно водою.

Кисневий порошок також здатен видалити бруд на м’яких меблях, очистити і дезінфікувати кухонне приладдя, ідеально відмити підлогу від розводів та видалити неприємний запах з туалету чи сміттєвого кошика.