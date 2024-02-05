Український відомий письменник Марк Лівін порадив кільках книг, які навчать справлятися з труднощами та стресом, подарують нове бачення на життя, мотивують до змін та надихають на саморозвиток.

Зверніть увагу 5 книг про прийнятя себе, здорове харчування та стресостійкість

Найкращі мотиваційні книги

"Що знають мої кістки: мемуари зцілення", Стефані Фу

У книзі ви знайдете мемуари та дослідження теми травми. Стефані Фу є емігранткою з Малайзії, батьки якої переїхали до США, коли їй було 2 роки. Авторка пережила комплексний ПТСР, одужала й поділилася досвідом, який може бути корисним.

"Дофамінове покоління", Анна Лембке

Професорка Стенфорду Анна Лембке пояснила на прикладі власної практики, як працює адиктивна поведінка та як її можна уникнути. До прикладу, як зрозуміти, що келих вина ввечері стає залежністю, а поїдання солодощів – заїданням емоцій.

"Сараєво для початківців", Озрен Кебо

Книга розповідає про чоловіка, який свідомо обрав життя у Сараєво в найважчий період історії - під час облоги міста з 1992 до 1995 року силами югославської армії. Ця історія дасть зрозуміти, що відчуває людина, яка переживає війну в таких умовах.

"Вузька стежка на Далеку Північ", Річард Фленеган

За цей роман автор отримав Букерівську премію 2024 року. У книзі йдуться про австралійського полковника, який потрапив у японський полон і був змушений разом з іншими в’язнями будувати так звану Дорогу смерті між Бірмою і Таїландом.

"Під скляним ковпаком", Сильвія Плат

Автобіографічний роман розповідає про дівчину, яка попри свої бажання та амбіції переживає депресивний розлад. Цей текст змусить вас уважніше придивитися до свого життя.