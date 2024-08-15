Хризантема – це улюблена квітка багатьох садівників, адже восени саме вона дає клумбам яскраві акценти та прикрашає вази вдома. Та для того, щоб в холоди вона гарно цвіла, про підживлення потрібно подбати вже зараз. Що саме використати, розповідають Поради 24.

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Чим підживлювати хризантеми влітку

Літнє підживлення для хризантем не менш важливе, аніж весняне, і саме воно впливає на те, наскільки пишно та рясно цвістимуть ваші квіти. У червні радять підживлювати хризантеми раз на 10 днів, і для цього можна чергувати мінеральні та органічні добрива.

Окрім того, не можна забувати також про те, щоб кропити культуру спеціальними препаратами, що стимулюють цвітіння.

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А ось пізніше влітку ви можете використати деякі підживлення, які прискорять цвітіння. Наприклад, добре підійде монофосфат калію, або ж азот, калій та фосфор. Досвідчені садівники дуже радять також використовувати рідкі органічні добрива. Наприклад, ви можете розчинити пів відра коров'яку та відро води та полити цим розчином рослину.



Хризантеми потребують підживлення / Фото Pexels

Особливу увагу підживленню вам потрібно приділити тоді, коли кущ хризантем вже почав формувати бутони та потребує особливо багато ресурсу для цвітіння. Влітку зазвичай як добрива використовують ті самі речовини, що і навесні, але з одним невеликим нюансом.

Кількість азоту у добривах потрібно суттєво знизити – бо інакше рослина буде нарощувати зелену масу, а не бутони. А ось в серпні азот радять виключити з підживлення взагалі.

Дуже часто під кущі вносять також попіл та кісткове борошно.