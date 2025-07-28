Виявляється, вчасне зрізання картопляного бадилля таки справді може зробити дива для вашого урожаю, повідомляє 24 Канал. Але потрібно знати, коли та як косити його, аби не завдати шкоди рослинам.

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Навіщо скошувати бадилля картоплі

Деякі городники помилково сприймають пишне бадилля за ознаку того, що і під ґрунтом все росте так само чудово – ось тільки насправді ситуація може бути кардинально іншою. Річ у тому, що під час цвітіння плоди картоплі починають швидше рости. А густе бадилля посилює боротьбу за поживні речовини – і через це досвідчені дачники вже давно прийшли до консенсусу, що його потрібно косити.

Ідеальний час для скошування бадилля – через місяць після цвітіння. Це, до речі, допоможе не тільки покращити якість та кількість урожаю, але й допоможе йому краще зберігатися.

Без бадилля картопля спрямовує усі свої поживні речовини не у зелень, а в коренеплоди, і їй вже не потрібно ділити воду та добрива з наземною частиною. Як ще один несподіваний плюс – суттєво зменшується ризик, що рослина захворіє на фітофтороз.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, як боротися з фітофторозом на картоплі – допоможе один диво-засіб.



Бадилля картоплі варто косити / Фото Pexels

Коли косити бадилля картоплі

Зелене листя картоплі радять косити перед збором урожаю, а точніше визначатися вже з урахуванням сорту овочу – ранньостиглу картоплю копають наприкінці серпня, а значить, і косять бадилля раніше. А ось з пізніми сортами поспішати не варто.

Є кілька ознак, на які варто зважати, аби визначити, чи вже можна косити бадилля:

зелену масу прибирають десь за тиждень чи 10 днів перед збором урожаю;

зріз потрібно зробити, вже коли десь 70% бадилля пожовтішає;

раніше, ніж за місяць після цвітіння картоплі, косити бадилля не можна;

у пізніх сортів картоплі косіння бадилля потрібно провести принаймні за 3 тижні до перших заморозків.

Важливо! Не годуйте бадиллям картоплі худобу – у ньому міститься речовина, що може сприяти отруєнню тварин.